Ученые Сеченовского университета: У страдающих заболеваниями ЖКТ ковидная пневмония протекает тяжело

Каждый пятый пациент с ковидом испытывает боль в животе, а почти каждый десятый жалуется на отсутствие аппетита, неприятный привкус во рту, диарею или запор. Эксперты Сеченовского университета выяснили, что в патологический процесс при COVID-19, как правило, вовлечена печень: основные маркеры воспаления печеночной ткани были в норме только у трети пациентов. А тяжелое поражение легких наблюдалось у тех, кто до инфицирования новым коронавирусом уже имел заболевание ЖКТ и печени.

Специалисты Сеченовского университета при поддержке Российского общества по изучению печени рассказали о результатах исследования особенностей повреждения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и печени при COVID-19. В эксперименте приняли участие 460 пациентов. Каждый пятый жаловался на боль в животе, а каждый десятый - на отсуствие аппетита, неприятный привкус во рту, диарею или запор.

В патологический процесс при COVID-19, как правило, вовлечена печень: основные маркеры воспаления печеночной ткани – аланиновая и аспарагиновая трансаминазы (АЛТ и АСТ) были в норме только у трети пациентов (32,4% и 30,6% соответственно). Более того, выявлена прямая корреляционная связь между уровнем специфичного печеночного воспалительного фермента АЛТ и лихорадкой, значением одного из маркеров системного воспаления - ферритина, тяжестью изменений в легких на компьютерной томографии. Исследователи говорят, что эти данные дают основания говорить о вовлечении печени в системный воспалительный процесс, как и при других тяжелых инфекциях, например, сепсисе любой природы.

Важное открытие исследователей состоит в том, что более тяжелое поражение легких наблюдалось у тех, кто до инфицирования новым коронавирусом уже имел заболевание ЖКТ и печени, они составили 46% от общего числа участников. Эти пациенты чаще жаловались на одышку, требовали респираторной поддержки и интенсивной терапии. У них же было более высоким значение Д-димера (по нему прогнозируют риск тромботических осложнений) и прокальцитонина (риск присоединения бактериальных инфекций). Сравнение проводилось с пациентами, которые до инфицирования новым коронавирусом не страдали заболеваниями ЖКТ и печени.

Авторы также сообщают о том, что признаки системного воспаления в период активной стадии COVID-19 были меньше у пациентов c заболеваниями ЖКТ и печени, которые по различным показаниям принимали урсодезоксихолевую кислоту - УДХК (торговые наименования "Урсосан", Урсофальк", "Урсодез", "Урдокса" и т.д.) до инфицирования новым коронавирусом. Вывод сделан на основании статистически значимого снижения ферритина и интерлейкина-6 (ответственный за развитие «цитокинового шторма»), основных маркеров системного воспаления.

Авторы также обнаружили эффективность ребамипида (торговые наименования "Ребагит", "Ребамипид") в лечении пациентов с COVID-19 и жалобами на проблемы желудочно-кишечного тракта. Обоснованием для его применения послужили такие свойства, как улучшение барьерной функции, кровотока и регенерации слизистой оболочки ЖКТ и дыхательной системы. Основным показанием для назначения ребамипида пациентам с COVID-19 стала диарея, которая быстрее купировалась в сравнении с группой контроля (не получавшие ребамипид и сопоставимые по всем демографическим параметрам и клиническим характеристикам болезни).

На фоне терапии ребамипидом уже на 5-е сутки достоверно уменьшилось число нейтрофилов (но не лимфоцитов) и соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов, которое служит важным прогностическим маркером при тяжелых заболеваниях, системных инфекциях (бактериальной и вирусной природы), сепсисе и др. Были и достоверные различия в динамике маркеров системного воспаления: С-реактивного белка и ферритина.

По мнению Владимира Ивашкина, главного гастроэнтеролога Минздрава РФ, академика и заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии НИИ клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, изучение особенностей течения COVID-19 у страдающих заболеваниями ЖКТ и печени, новые свойства уже известных и широко применяемых препаратов, таких как УДХК и ребамипид, дают возможность обеспечить пациентов эффективной терапией.

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