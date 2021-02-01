За прививкой в Россию: Туркомпании планируют привозить иностранцев в РФ на вакцинацию от коронавируса

За прививкой в Россию: Туркомпании планируют привозить иностранцев в РФ на вакцинацию от коронавируса16:40, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Авиакомпания "Интурист" планирует чартерными рейсами привозить в Россию иностранцев для вакцинации от коронавируса. На такую услугу есть спрос в регионах Юго-Восточной и Южной Азии и Латинской Америке. "Вакционный туризм" уже обсуждается в Ростуризме, главный вопрос - хватит ли всем вакцины?
В авиакомпании "Интурист" прорабатывают запуск программы чартерных рейсов для групп иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России. Минимальный состав группы - 100 человек. Компания отмечает интерес к подобной услуге в странах Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Латинской Америке, пишут "Известия".
«Высокий интерес партнеров и рядовых иностранных граждан в прохождении вакцинации именно российским препаратом говорит о высоком доверии в мире к нашей медицине», — считает генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев.
Как сообщил "Известиям" источник, о намерениях компании уже знают в Ростуризме.
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«Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации иностранных туристов речи быть не может. Выяснением этого вопроса, насколько я знаю, занимается Ростуризм», — сообщил источник.
По данным ВОЗ, вакцинация началась уже в 50 странах мира. Но осталось еще много государств, где вакцины катастрофически не хватает.
А покупателям трёх-целевого тура "Алко-сигара-вакцина" скидка.