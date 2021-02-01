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За прививкой в Россию: Туркомпании планируют привозить иностранцев в РФ на вакцинацию от коронавируса

16:40, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Авиакомпания "Интурист" планирует чартерными рейсами привозить в Россию иностранцев для вакцинации от коронавируса. На такую услугу есть спрос в регионах Юго-Восточной и Южной Азии и Латинской Америке. "Вакционный туризм" уже обсуждается в Ростуризме, главный вопрос - хватит ли всем вакцины?

За прививкой в Россию: Туркомпании планируют привозить иностранцев в РФ на вакцинацию от коронавируса
Фото: pixabay.com

В авиакомпании "Интурист" прорабатывают запуск программы чартерных рейсов для групп иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России. Минимальный состав группы - 100 человек. Компания отмечает интерес к подобной услуге в странах Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Латинской Америке, пишут "Известия"

«Высокий интерес партнеров и рядовых иностранных граждан в прохождении вакцинации именно российским препаратом говорит о высоком доверии в мире к нашей медицине», — считает генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев.

Как сообщил "Известиям" источник, о намерениях компании уже знают в Ростуризме.

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«Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации иностранных туристов речи быть не может. Выяснением этого вопроса, насколько я знаю, занимается Ростуризм», — сообщил источник.

По данным ВОЗ, вакцинация началась уже в 50 странах мира. Но осталось еще много государств, где вакцины катастрофически не хватает. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что вакцины от коронавирусной инфекции неравномерно распределяют между государствами. По его словам, большая часть лекарства уходит "в страны с высокими доходами", из-за чего бедные страны не получают необходимых доз. Он подчеркнул, что главная цель ВОЗ - обеспечить равный доступ к вакцинам.

Рубрики: Инфекционные болезни

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