На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили более 1,1 млрд рублей

В региональные терфонды ОМС направят более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам», - говорится на сайте правительства РФ.

Доплаты за раннюю диагностику рака медики получают с прошлого года. В этом году, как говорил глава кабмина Михаил Мишустин, объем финансирования на эти цели сохранен.

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Также председатель правительства подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на оплату труда новых специалистов – врачей, медсестер, фельдшеров, которых планируется привлечь на работу в медучреждения.



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