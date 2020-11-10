18+ / fontanka.ru

На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили более 1,1 млрд рублей

12:05, 31.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В региональные терфонды ОМС направят более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили более 1,1 млрд рублей
Фото: pixabay.com

«При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам», - говорится на сайте правительства РФ.

Доплаты за раннюю диагностику рака медики получают с прошлого года. В этом году, как говорил глава кабмина Михаил Мишустин, объем финансирования на эти цели сохранен.

Читайте также: Петербургские стоматологи начали выявлять агрессивный рак за неделю

Также председатель правительства подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на оплату труда новых специалистов – врачей, медсестер, фельдшеров, которых планируется привлечь на работу в медучреждения.
 

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть, Онкология

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×