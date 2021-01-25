Военные медики сравнили эффективность лечения пациентов с COVID-19 плазмой переболевших и привитых

Плазма крови вакцинированных от коронавируса доноров оказалась более эффективной в лечении пациентов c COVID-19, чем плазма переболевших. Об этом сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, в прошлом году военные медики уже заготовили более 100 литров плазмы привившихся.

Как рассказали в Минобороны, метод лечения пациентов с коронавирусной инфекцией плазмой вакцинированных от CОVID-19 доноров применяется в лечебных учреждениях ведомства с ноября 2020 года. Первыми его применили медики Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве. Научно-исследовательскую работу по оценке эффективности применения такой плазмы проводят в Военно-медицинской академии им. Кирова, пишет РИА Новости.

«Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших", - сообщили в военном ведомстве», - цитирует издание военное ведомство.

В министерстве добавили, что донорами становятся привившиеся от коронавируса с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител – примерно каждый десятый среди всех вакцинированных. В прошлом году военные медики уже заготовили более 100 литров привившихся, в этом планируют еще более 120 литров. По данным министерства, "с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания".

На этой неделе сообщалось, что в Москве начали масштабное исследование возможности использования плазмы вакцинированных в лечении пациентов с COVID-19