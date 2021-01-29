Впервые в России. Хирурги Первого меда прооперировали пациентку в очках дополненной реальности

В ПСПбГМУ им. Павлова впервые в России прооперировали пациентку с кистой шеи с использованием технологии дополненной реальности. Как рассказали «Доктору Питеру» в Первом меде, специальные очки позволяют хирургу одновременно видеть не только рану, но и так называемую безопасную зону. А значит снизить риски жизнеугрожающих осложнений для пациента - например, повреждения крупных сосудов шеи.

С помощью технологии дополненной реальности хирурги ПСПбГМУ им. Павлова удалили пациентке срединную кисту шеи со свищом. Как объяснил «Доктору Питеру» проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова, главный стоматолог Петербурга Андрей Яременко, это заболевание относится к врожденным порокам развития, но проявляется уже во взрослом возрасте «небольшим округлым шариком на шее». Встречается оно нередко и, как правило, у женщин. Из-за болезни человека периодически мучают боли, возникают нагноения, случается, болезнь дает рецидивы и отправляет человека на больничную койку. По словам специалиста, операции по удалению кисты шеи относятся к разряду сложно выполнимых. При вмешательстве велик риск задеть анатомически важные органы — крупные сосуды шеи, нервы, гортань, велика вероятность летального исхода. Очки дополненной реальности позволяют хирургу одновременно видеть не только саму рану, но и расположение всех важных органов.

- Хирург видит зону безопасности, а не просто догадывается о ней или смотрит на монитор компьютера. В хирургии это будет революционная история, - пояснил в разговоре с «Доктором Питером» Андрей Яременко.

Приложение для очков дополненной реальности — совместная разработка кафедры челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ и специалистов Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Как рассказали в Политехническом университете, первая в мире операция на позвоночнике с использованием технологий дополненной реальности была проведена совсем недавно - в июле 2020 года в Клинике Раша в США. В Петербурге она появилась всего спустя полгода. При помощи новой разработки по данным МРТ и КТ пациента строится голограмма внутреннего строения определенной зоны (черепа, позвоночника, шейного отдела). При этом удается визуализировать не только костные структуры, но и мягкие ткани, сосуды, доброкачественные и злокачественные опухоли. Это изображение затем подается на очки дополненной реальности, и с помощью маркерной системы жестко «привязывается» к телу пациента. В результате хирург получает возможность и во время планирования операции, и в ходе ее проведения видеть пациента буквально насквозь.

Саму операцию выполняла бригада хирургов под руководством профессора Николая Калакуцкого. Как стало известно «Доктору Питеру», проводилась она неделю назад. Сегодня пациентку выписали домой.

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Как добавили в СПбПУ, технологией уже заинтересовались ведущие медицинские центры страны. Так, в ближайшее время планируется проведение операции по удалению опухоли головного мозга в НМИЦ им. Алмазова. Есть у разработчиков предварительные договоренности и с НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера.

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