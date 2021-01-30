Ученые США: Тяжелые симптомы ковида - не от проблем с легкими, а от головы

Ученые США: Тяжелые симптомы ковида - не от проблем с легкими, а от головы10:02, 30.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Если в легких человека, инфицированного SARS-CoV-2, объемы вируса начинают уменьшаться уже на третий день после заражения, то в мозге его количество остается таким же высоким и на пятый, и на шестой день болезни, когда ее течение становится более тяжелым. И вирус остается там надолго, рассказали исследователи из США.
Коронавирус у инфицированного человека может долго таиться у него в голове и стать причиной рецидива, даже если пациент и его лечащий врач решили, что он уже полностью вылечился. Результаты научного исследования на эту тему опубликованы на этой неделе в авторитетном американском журнале Viruses.
Исследование велось на мышах, которых через носовые полости заразили коронавирусом. В случаях, когда вирус проникал в головной мозг, болезнь у мышей протекала в тяжелой форме, даже после того, как из легких он исчезал. Применительно к людям это может объяснить причину того, почему некоторые пациенты, которые казалось бы уже поправились, снова вдруг заболевали и умирали.
«Головной мозг это такая зона, где вирус любит скрываться» - сказал Мукеш Кумар, автор публикации и руководитель исследовательской группы в университете штата Джорджия, США, где велось исследование.
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«Вот почему мы встречаемся с тяжелым течением болезни и всеми этими симптомами, вроде сердечных приступов, продолжительной болезни легких, потерей вкуса и запаха,- сказал он. - Все это идет не от проблем с легкими, а от головы».
Команда исследователей обнаружила, что уровень локализации вируса в мозге у больной мыши в 1000 раз выше, чем в любом другом ее органе. Причем, если в легких объемы вируса начинают спадать уже на третий день после инфицирования, он остается таким же высоким в мозге и на пятый, и на шестой день болезни, когда ее течение становится более тяжелым.
«Поразив мозг, инфекция может повлиять на любой орган, поскольку именно мозг контролирует ваши легкие, сердце и все остальное. Мозг очень чувствительный орган. Это центральный процессор всего вашего организма»,- напоминают исследователи.
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Люди, переболевшие COVID-19, чей мозг был задет инфекцией, могут со временем стать более восприимчивы и к другим серьезным патологическим состояниям, таким как болезнь Паркинсона, снижение когнитивных функций и аутоиммунные заболевания.
«Это пугает, - включает эмоцию автор публикации. - Многие люди, переболевшие ковидом, полагают, что, поправившись, они навсегда избавились от этого кошмара. Теперь я думаю, что это, увы, совсем не так. Может случиться так, что им не удастся о него избавиться никогда».
По материалам медицинского портала WebMD.com
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Вот, хронический коронавирус существует! Из этого надо сделать два вывода. Первый- перевести отходы, опасные по коронавирусу из класса "В" (красный пакет) в класс "б" (желтый пакет). Относится к массовой хронической вялотекущей инфекции как к чуме нет никакой экономической возможности. По факту никто и не..., как бы ЛКС свои гневные бумажки не писала.
Второе- требуется пересмотр сроков временной нетрудоспособности по ВСЕМ инфекционным заболеваниям. Коронавирус может скрываться и за насморком и за поносом и за коньюктивитом. Курс на быструю выписку пациентов с больничного- опасная антиобщественная глупость.
Третье- научное исследование сроков вирусовыделения не должен прекращаться никогда.
От этой короновирусной истерии уже тошнит.
В России ежегодно у 600 тысяч человек обнаруживают онкологические заболевания. Ежегодно от онкологии умирают 300 тысяч человек. Вы только вдумайтесь в эти страшные цифры. Те кто прошел через химио- и лучевую терапию прошли через ад. Поинтересуйтесь грипозники и те кто ловит хайп на этом, что испытывают онкобольные.
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Знакомых онкобольного может тошнить от информации о коронавирусе только до тех пор, пока онкобольной не заболеет этим вирусом. А от разжигания ненависти к социальной группе "гриппозники" я бы воздержался. Онкозаболевания в ряде случаев имеют вирусную природу. Больные гриппом могу так же сказать "Эти онковирусники".
Хватит врать и нагнетать панику! Просто тошнит уже... Я и многие мои друзья переболели почти год назад , все как обычно и даже стало лучше .. Живем, развиваемся,зарабатываем деньги, мечтаем,занимаемся спортом и счастливы! Не отупели, все хорошо, чего и вам всем желаю! Проблема действительно в голове, людей которым нечем заняться, кроме как прислушиваться к каждому пуку и искать у себя новые симптомы. Всем любви и добра! Живите и будьте настоящими!
Olga : Ну это понятно что тупому тупеть некуда! Он про трех поросят не читал - знай себе хрюкает - "Нам не страшен тот Ковид тот Ковид тот Ковид"..