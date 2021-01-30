Ученые США: Тяжелые симптомы ковида - не от проблем с легкими, а от головы

Если в легких человека, инфицированного SARS-CoV-2, объемы вируса начинают уменьшаться уже на третий день после заражения, то в мозге его количество остается таким же высоким и на пятый, и на шестой день болезни, когда ее течение становится более тяжелым. И вирус остается там надолго, рассказали исследователи из США.

Коронавирус у инфицированного человека может долго таиться у него в голове и стать причиной рецидива, даже если пациент и его лечащий врач решили, что он уже полностью вылечился. Результаты научного исследования на эту тему опубликованы на этой неделе в авторитетном американском журнале Viruses.

Исследование велось на мышах, которых через носовые полости заразили коронавирусом. В случаях, когда вирус проникал в головной мозг, болезнь у мышей протекала в тяжелой форме, даже после того, как из легких он исчезал. Применительно к людям это может объяснить причину того, почему некоторые пациенты, которые казалось бы уже поправились, снова вдруг заболевали и умирали.

«Головной мозг это такая зона, где вирус любит скрываться» - сказал Мукеш Кумар, автор публикации и руководитель исследовательской группы в университете штата Джорджия, США, где велось исследование.

«Вот почему мы встречаемся с тяжелым течением болезни и всеми этими симптомами, вроде сердечных приступов, продолжительной болезни легких, потерей вкуса и запаха,- сказал он. - Все это идет не от проблем с легкими, а от головы».

Команда исследователей обнаружила, что уровень локализации вируса в мозге у больной мыши в 1000 раз выше, чем в любом другом ее органе. Причем, если в легких объемы вируса начинают спадать уже на третий день после инфицирования, он остается таким же высоким в мозге и на пятый, и на шестой день болезни, когда ее течение становится более тяжелым.

«Поразив мозг, инфекция может повлиять на любой орган, поскольку именно мозг контролирует ваши легкие, сердце и все остальное. Мозг очень чувствительный орган. Это центральный процессор всего вашего организма»,- напоминают исследователи.

Люди, переболевшие COVID-19, чей мозг был задет инфекцией, могут со временем стать более восприимчивы и к другим серьезным патологическим состояниям, таким как болезнь Паркинсона, снижение когнитивных функций и аутоиммунные заболевания.

«Это пугает, - включает эмоцию автор публикации. - Многие люди, переболевшие ковидом, полагают, что, поправившись, они навсегда избавились от этого кошмара. Теперь я думаю, что это, увы, совсем не так. Может случиться так, что им не удастся о него избавиться никогда».

По материалам медицинского портала WebMD.com

© Доктор Питер