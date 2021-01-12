Петербургские врачи спасли недоношенного мальчика с врожденной патологией пищевода и COVID-19

В клинике Педиатрического университета прооперировали младенца с врожденной патологией - атрезией пищевода. Мальчик родился раньше срока, он весил всего 1460 грамм. У новорожденного и его мамы врачи диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Через 2 дня после рождения тест на коронавирус у мальчика показал отрицательный результат, на следующие сутки его прооперировали.

Как сообщает пресс-служба СПбГПМУ, недоношенный мальчик родился 1 января 2021 года во Всеволожске. И у молодой мамы, и у новорожденного диагностировали COVID-19, болезнь у ребёнка протекала в лёгкой форме. А вот с врождённой патологией – атрезией пищевода – пришлось бороться хирургам Педиатрического университета.

– Атрезия пищевода - это порок развития, при котором нет сообщения между ротоглоткой и желудком, то есть пациент не может получать пищу через рот. Кроме того, у этого ребенка было сообщение желудка с трахеей – так называемый трахеопищеводный свищ. И часть воздуха, который он вдыхал, попадала в желудок и раздувала его. Желудок, в свою очередь, еще больше сдавливал лёгкие, – пояснил Роман Ти, детский хирург Перинатального центра СПбГПМУ.

Эту патологию можно выявить при помощи скрининга еще до рождения ребенка. Но женщине успели сделать только два из трёх плановых ультразвуковых исследований (разглядеть данный порок обычно удаётся только на третьем УЗИ). На тридцатой неделе беременности будущую маму пришлось госпитализировать из-за угрозы преждевременных родов.

- Тест показал, что у меня коронавирус, но болезнь протекала бессимптомно. Врачи пытались отложить момент родов, говорили, что ребенок должен немного подрасти. Но в итоге им пришлось сделать экстренное кесарево. В тот же день мне сообщили, что малышу нужна операция, - рассказала Ирина, мама ребёнка.

3 января мальчика доставили в клинику СПбГПМУ, а 4 января прооперировали. К моменту операции тест на коронавирус был отрицательным. Она длилась 2 часа, врачам пришлось бороться буквально за каждый миллиметр ткани, чтобы сформировать полноценный пищевод. Несмотря на маленький вес пациента, медикам удалось избежать открытого хирургического вмешательства, к которому обычно прибегают при подобных операциях.

— Мы сделали торакоскопическую операцию. Это малоинвазивная процедура с использованием оптики и специальных тонких инструментов. Доступ осуществляется через прокол в грудной клетке. Операция достаточно сложная, – сообщил Роман Ти и добавил: «Ребёнку с низкой массой тела такие вмешательства технически делать тяжело, потому что зона, в которой проводятся все манипуляции, у него размером со спичечный коробок».

Сейчас жизни малыша и мамы ничто не угрожает. Ирина пока находится на карантине и очень ждёт встречи с сыном.

— Послеоперационный период протекал гладко, у ребенка нет дыхательных и неврологических нарушений. Он уже прибавил в весе 300 граммов, пока питается через зонд и потихоньку учится глотать, - рассказала врач-неонатолог СПбГПМУ Анна Вертенникова.

© Доктор Питер