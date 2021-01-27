Мужчинам - мясо, женщинам - молочку. Роскачество выяснило, готовы ли россияне платить за качественные продукты больше

Шесть из десяти россиян считают, что полезные для здоровья продукты стоят того, чтобы платить за них больше. При этом внимательнее всего покупатели выбирают мясо и молочные продукты. Это выяснили в Роскачестве по результатам опроса среди жителей страны. Те, кого вовсе не интересует правильное питание, составили лишь 2% среди опрошенных.

Специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества опросили тысячу россиян, чтобы выяснить, стремятся ли они к здоровому питанию и за какие продукты готовы переплачивать. Как показал опрос, подавляющее большинство (87%) так или иначе стремятся питаться правильно, из них 28% однозначно выбирают здоровый рацион и качественные продукты.

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При этом оказалось, что только 62% респондентов готовы переплачивать за полезные для здоровья продукты, а каждый второй (51%) готов выложить больше денег, только если у продукта будет безопасный состав. Почти не склонны заботиться о здоровом питании 11%, но только 2% респондентов отметили, что правильное питание их совсем не волнует.

Также социологи выяснили, что большинство покупателей уделяют особое внимание выбору мясных и молочных продуктов - так ответили 39% и 22% опрошенных соответственно. Логично, что мужчины строже женщин относятся к выбору мяса (44% против 34%), женщины пристальнее - к выбору «молочки» (26% против 16%). Также женщины тщательнее выбирают рыбу и овощи. Внимательно оценивают качество кондитерских изделий, соков, газированных напитков и алкоголя только по 2% опрошенных в каждой категории продуктов.

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© Доктор Питер