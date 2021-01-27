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Фонтанка.ру
Диетология

Мужчинам - мясо, женщинам - молочку. Роскачество выяснило, готовы ли россияне платить за качественные продукты больше

16:39, 27.01.2021   / 0 комментариев ↓
Шесть из десяти россиян считают, что полезные для здоровья продукты стоят того, чтобы платить за них больше. При этом внимательнее всего покупатели выбирают мясо и молочные продукты. Это выяснили в Роскачестве по результатам опроса среди жителей страны. Те, кого вовсе не интересует правильное питание, составили лишь 2% среди опрошенных.

pixabay.com
pixabay.com

Специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества опросили тысячу россиян, чтобы выяснить, стремятся ли они к здоровому питанию и за какие продукты готовы переплачивать. Как показал опрос, подавляющее большинство (87%) так или иначе стремятся питаться правильно, из них 28% однозначно выбирают здоровый рацион и качественные продукты.

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При этом оказалось, что только 62% респондентов готовы переплачивать за полезные для здоровья продукты, а каждый второй (51%) готов выложить больше денег, только если у продукта будет безопасный состав. Почти не склонны заботиться о здоровом питании 11%, но только 2% респондентов отметили, что правильное питание их совсем не волнует.

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Также социологи выяснили, что большинство покупателей уделяют особое внимание выбору мясных и молочных продуктов - так ответили 39% и 22% опрошенных соответственно. Логично, что мужчины строже женщин относятся к выбору мяса (44% против 34%), женщины пристальнее - к выбору «молочки» (26% против 16%). Также женщины тщательнее выбирают рыбу и овощи. Внимательно оценивают качество кондитерских изделий, соков, газированных напитков и алкоголя только по 2% опрошенных в каждой категории продуктов.

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© Доктор Питер

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Мужчинам — мясо, женщинам — молочку. Роскачество выяснило, готовы ли россияне платить за качественные продукты больше
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