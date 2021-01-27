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Фонтанка.ру
Терапия

Врач предупредила об обострении болезней из-за переменчивой погоды

10:09, 27.01.2021   / 0 комментариев ↓
Из-за температурных аномалий могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, астма, хронические бронхиты. Врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала перенесшим инфаркты и инсульт во время перепада температур воздуха не перегружать себя, больше отдыхать и не забывать принимать назначенную терапию. В последние дни января в Петербурге синоптики ожидают около нуля градусов.

pixabay.com
pixabay.com

«Группы риска - это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды», - напомнила Людмила Лапа в разговоре с РИА Новостями.

По словам терапевта, в сырую теплую погоду также чаще возникают инфекционные заболевания, так как некоторые думают, что тепло и одеваются не по погоде, а потом замерзают.

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Как писала сегодня «Фонтанка», Петербург в ближайшие сутки ждут кружение вокруг нуля, дождь и мокрый снег, следующей ночью — туман. Это обычная для конца января температура, хоть и на верхней границе нормы.

 

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