Петербургский академик: Прививка от коронавируса на фоне бессимптомного ковида вреда не принесет 

Прививка от коронавируса, сделанная на фоне бессимптомного течения коронавирусной инфекции, не причинит вреда организму. Об этом заявил Арег Тотолян, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора. Речь идет о тех, кто знает о своей болезни.

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может», — передает РБК слова Арега Тотоляна со ссылкой на «Известия».

Однако академик уточнил, что потеря обоняния, даже если больше нет других симптомов COVID-19, - это уже повод повременить с вакцинацией. По словам главы НИИ им. Пастера, отложить прививку надо также при любых других признаках ОРВИ, включая повышенную температуру тела.

Напомним, вчера в Петербурге дополнительно открыли 18 пунктов вакцинации в поликлиниках - «Доктор Питер» публиковал список их адресов. Всего в городе работают сегодня 88 подобных пунктов. В комплексе «Ленэкспо» тоже собираются открыть пункт вакцинации, который должен стать самым крупным в городе. Там планируют прививать сотрудников предприятий.