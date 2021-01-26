Петербургский академик: Прививка от коронавируса на фоне бессимптомного ковида вреда не принесет 

Петербургский академик: Прививка от коронавируса на фоне бессимптомного ковида вреда не принесет12:26, 26.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Прививка от коронавируса, сделанная на фоне бессимптомного течения коронавирусной инфекции, не причинит вреда организму. Об этом заявил Арег Тотолян, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора. Речь идет о тех, кто знает о своей болезни.
«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может», — передает РБК слова Арега Тотоляна со ссылкой на «Известия».
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Однако академик уточнил, что потеря обоняния, даже если больше нет других симптомов COVID-19, - это уже повод повременить с вакцинацией. По словам главы НИИ им. Пастера, отложить прививку надо также при любых других признаках ОРВИ, включая повышенную температуру тела.
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Напомним, вчера в Петербурге дополнительно открыли 18 пунктов вакцинации в поликлиниках - «Доктор Питер» публиковал список их адресов. Всего в городе работают сегодня 88 подобных пунктов. В комплексе «Ленэкспо» тоже собираются открыть пункт вакцинации, который должен стать самым крупным в городе. Там планируют прививать сотрудников предприятий.
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«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может»....
НО И СМЫСЛА В ВАКЦИНАЦИИ НЕТ, ТАК КАК ОРГАНИЗМ ИСПРАВЕН И ВИРУСЫ ЕМУ НЕ СТРАШНЫ. !!!!