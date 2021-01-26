В магазинных пряностях эксперты Роскачества нашли плесень и кишечную палочку

В Роскачестве исследовали 9 видов пряностей 15 торговых марок из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов. В некоторых торговых марках эксперты обнаружили сразу несколько нарушений - например, специи не прошли проверку на плесень и бактерии. В 8 торговых марках специалисты не выявили нарушений и объявили их лучшими на рынке.

Для исследования эксперты выбрали 9 видов пряностей и специй: лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику. Всего в Роскачестве поверили 15 торговых марок (38 товаров). Во всех торговых марках специалисты не обнаружили адионуклидов и тяжелых металлов (кадмия, свинца и мышьяка), но нашли кишечную палочку, плесень и следы пестицидов.

Не прошли тест на безопасность

В красном молотом остром перце «Просто!» эксперты нашли превышение по количеству бактерий. Такие нарушения обычно связаны с неправильным хранением готовой продукции или при не соблюдении правил во время упаковки товара на предприятии.

В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta эксперты обнаружили плесень. Избыток влаги в заводской упаковке или на складах, где хранится товар, приводит к развитию грибков. В результате образуется большое количество волокон плесени и/или спор, что приводит к ухудшению окраски, текстуры, аромата, запаха и вкуса продукта.

В пряностях марки «Индиана» нашли сразу несколько нарушений. В паприке - кишечную палочку и плесень, в куркуме - превышение по количеству бактерий.

Товары марки Cykoria S.A. тоже отличились. В лавровом листе обнаружили плесень, а в красном молотом остром перце еще и бактерии.

Пестициды в товарах

В исследованной продукции нет запрещенных в России пестицидов, однако эксперты проверили пряности не только на наличие запрещенных в РФ пестицидов, но также на те, что нормируются в Евросоюзе, но не регламентированы российским законодательством. В результате в 18 товарах выявлены следы гербицидов (используют для уничтожения сорняков), фунгицидов (для борьбы с грибковыми болезнями растений), инсектициды/акарициды (для уничтожения вредных насекомых) и регуляторы роста.

Антирейтинг возглавил красный молотый перец. В сумме у острого перца торговых марок «Галео», «Просто!», Cykoria S.A. и Kamis выявили следы 62 пестицидов. "Между тем не стоит опасаться данного факта, - говорят эксперты. - Обнаруженные следы пестицидов не превышают норм, установленных в Евросоюзе, и не могут нанести вред здоровью человека".

Действительно ли в пакете пряность?

Чтобы определить, дейсвительно ли в пакете пряность, эксперты проверяют биомаркеты (специальные показатели товара, которые помогают определить качество сырья). Исследование показало: 7 торговых марок используют сырье низкого качества. Это паприка «Индана», «Мастер Док», Kotanyi, Vegeta; корица молотая Cykoria S.A. и Haas. Также "лидерами" оказались гвоздика «Индана», Cykoria S.A., чеснок «Галео» и семена тмина Cykoria S.A.

Лучшие пряности по версии Роскачества

В продукции 8 торговых марок (16 видов пряностей) эксперты не выявили никаких нарушений. Список лидеров:

Кунжут и чеснок торговой марки "Волшебное дерево"

Корица молотая марки "Галео"

Кунжут марок "Индиана", "Националь", Cykoria S.A.

Чеснок сушеный молотый от Globus

Лавровый лист, куркума, чеснок гранулированный, корица молотая и гвоздика марки Kamis

Гвоздика, чеснок, тмин, куркума марки Kotanyi

Как выбирать пряности?

– Прежде всего внимательно рассмотреть упаковку, – советует профессор научно-исследовательского института пищевых добавок, доктор технических наук Наталья Шарова. – Она может быть повреждена, и тогда влажность в продукте будет повышена. Как следствие – в упаковке с пряностью развиваются микроорганизмы (возможно, патогенные) и появляются продукты их жизнедеятельности. Также должна вызвать подозрение вздутая упаковка – это признак того, что в условиях повышенной влажности начался процесс брожения. Или это может быть вызвано добавлением крахмала в товар с целью фальсификации. Крахмал - это отличный углеводный субстрат для микроорганизмов, поэтому упаковка и вздувается.

© Доктор Питер