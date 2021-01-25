Составлен рейтинг городов, жители которых боятся уколов. Петербуржцы оказались посмелее многих

Более 70% россиян боятся уколов. Это выяснили исследователи, опросив более 2,5 тысяч жителей в 21 российском городе. По результатам опроса, самые пугливые проживают в Москве, Новосибирске и Казани. Петербург оказался в этом рейтинге лишь на 18-й строчке.

По данным январского социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market, уколов больше всего боятся жители Москвы, Новосибирска и Казани. В топ-10 также вошли Волгоград, Саратов, Красноярск, Чита, Самара, Нижний Новгород и Уфа. Спокойнее всего из опрошенных относятся к уколам жители Екатеринбурга – этот город занял последнюю, 21-ю строчку рейтинга. Петербург оказался лишь на 18-й позиции, уступив в смелости, кроме Екатеринбурга, также Брянску (19 место) и Омску (20 место).

В опросе участвовали совершеннолетние россияне в возрасте до 67 лет. Респондентам задавали по три вопроса, узнавая у них как давно и где они делали уколы в последний раз, а также боятся ли они инъекций. Как узнали исследователи агентства, 63% опрошенных в последний раз делали укол менее месяца назад, из них большинство в медучреждении, 12% - дома, а 1% - в салонах красоты.



© Доктор Питер