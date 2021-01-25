«Вторая волна» COVID-19 уничтожает цвет петербургской медицины. Они были легендарными врачами

В Петербурге очередная смерть врача от ковида. 24 января умерла заведующая третьим кардиологическим отделением городской Покровской больницы Регина Узилевская. По информации «Доктора Питера», в городе за минувший год уже погибло не менее 150 медицинских работников — врачей, медсестер, санитарок, водителей скорой помощи. Многие не вошли в официальную статистику.

Человек-эпоха

12 января Регине Ароновне исполнился 81 год. Человек-легенда, человек-эпоха, говорят коллеги. Многие годы она была лицом Покровской больницы.

Еще в апреле, когда в Покровскую больницу начали поступать первые пациенты с COVID-19, коллеги настояли на том, чтобы Регина Ароновна ушла на самоизоляцию. Но от вируса ее все равно спасти не удалось. В начале января она сломала руку, резко поднялся сахар в крови, ее тут же госпитализировали в Елизаветинскую больницу, уже там тест на ковид показал положительный результат. Последние дни она провела в реанимации на ИВЛ в родной Покровке.

- Регина Ароновна стояла у истоков создания аритмологической службы Ленинграда, - рассказала «Доктору Питеру» доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского медицинского университета им. Мечникова Татьяна Новикова. - Благодаря ее поддержке и энтузиазму в сентябре 1978 года в Покровской больнице открылось первое в нашем городе и одно из первых в стране специализированное отделение на 70 коек с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с нарушениями ритма сердца и проводимости. Открытие специализированного отделения в ту пору было революционным, уникальным событием, пациенты смогли получать высококвалифицированную круглосуточную аритмологическую помощь. Спасены сотни жизней. Регина Ароновна бессменно руководила аритмологическим (третьим кардиологическим) отделением с момента его образования до апреля 2020 года.

В 1983 году благодаря стараниям Регины Узилевской при поддержке профессора Кушаковского начал работать амбулаторный кабинет для пациентов с нарушениями ритма сердца и проводимости. Отделение и кабинет затем были преобразованы в Городской антиаритмический центр. В центре при активном участии Регины Ароновны разрабатывались новые методы медикаментозного и инвазивного лечения тахи- и брадиаритмий. Практически каждый пациент, страдающий нарушениями ритма сердца, мечтал попасть в отделение доктора Узилевской.

- Регина Ароновна обладала энциклопедическими знаниями, потрясающей врачебной интуицией и мудростью, - говорит Татьяна Новикова. - Она воспитывала молодых врачей, охотно делилась своим богатейшим опытом, обладала даром формирования у неопытного врача правильного врачебного мышления, ее отделение было лучшей в городе кузницей кадров. Для всех нас ее уход – огромная, невосполнимая потеря.

Заслуженные врачи России и ученые с мировым именем

Казалось, что основной удар по медикам пришелся в апреле-мае, в самом начале эпидемии, когда не хватало СИЗов, а в больницы сплошным потоком поступали пациенты, заражая друг друга и медперсонал. Бывало, что за один день в Петербурге погибало от коронавируса сразу несколько врачей. Это были настоящие сводки с фронта. Во второй половине лета наступило затишье, потери в медицинских рядах почти прекратились, и появилась надежда, что кошмар весны 2020 года больше не повторится. Но осенью грянула вторая волна, и несмотря на все противоэпидемические меры (уже не было дефицита средств защиты, большая часть городских стационаров перешла на ковидный режим со шлюзами, с красными и зелеными зонами, а главное — с хоть и небольшим, но опытом) петербургские медики опять стали заражаться коронавирусом и умирать.

В хронике смертей осени и начала зимы 2020 года сплошь заслуженные врачи России, профессора, уникальные специалисты, ученые с мировым именем. Десятки человек. Цвет петербургской медицины. За каждой фамилией — годы плодотворной жизни, служение профессии и людям, огромный опыт.

17 октября от ковида умер Михаил Бурдуковский, почетный член Российского общества психиатров, врач-психиатр, писатель. Он был на ИВЛ со 2 октября, находился в реанимации почти две недели в тяжелейшем состоянии. Родные и друзья надеялись до последнего. «Это был человек на редкость доброжелательный, добродушный, улыбчивый с открытой душой. Врач по призванию. Каждая встреча с ним - будто после холода и сырости вышел на солнечную полянку», - вспоминают его пациенты.

9 декабря не стало профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, доктора медицинских наук Валерия Исакова. В России и за рубежом профессора Исакова знают как специалиста по лечению и профилактике гриппа и ОРЗ, а также герпесвирусных и папилломавирусных инфекций. Его имя было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». А за выдающийся вклад в научные исследования Валерий Александрович получил звание «Почетный ученый Европы».

16 декабря умер заслуженный врач России 78-летний Владимир Линьков. Несмотря на пандемию и возрастные риски, он работал в Елизаветинской больнице до последних дней жизни, оперируя пациентов, в том числе детей. В «первую волну» в стационаре, который всю пандемию оказывал горожанам экстренную медицинскую помощь, погибли заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон и рентген-лаборант Лариса Кириллова, осенью от ковида умерли еще два замечательных врача - врач-уролог Анатоли Акопян и врач-пульмонолог Алексей Федотов.

28 декабря от коронавируса скончался Владимир Лагуткин, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением 93-й поликлиники в Красном Селе. Ему было всего 56 лет.

Его знали многие жители города и отзываются о нем как о настоящем профессионале и прекрасном человеке. Он никому никогда не отказывал в помощи, говорят коллеги.

Только в этой поликлинике COVID-19 унес жизни еще трех человек: врача общей практики Людмилы Чижовой, старшей медсестры 1-го терапевтического отделения Валентины Веселовой и медсестры Светланы Семелькиной.

Семелькина умерла 31 декабря на 57-м году жизни. «В мае похоронила мужа. От ковида. Светлая память. Мы с ней 25 лет знакомы. Работала с врачом-отоларингологом», - рассказал глава Горелово Дмитрий Иванов.

В день по две смерти

Начало 2021-го года принесло новые потери.

9 января умер легендарный детский хирург Али Баиров, который буквально до последних дней продолжал работать в детской городской больнице № 2 святой Марии Магдалины. Баиров был первым, кто разработал принципы хирургии поджелудочной железы у детей, которые используются в мировой медицинской практике до сих пор. К нему везли детей со всей страны, Баиров брался за самые сложные и необычные случаи.

В этот же день, 9 января, коронавирус унес жизнь процедурной медсестры из поликлиники № 71 в Колпино Ольги Воробьевой. Ей было всего 40 лет. По словам коллег, полтора года назад умер ее муж, сиротами остались двое детей.

12 января от COVID-19 умерли еще два врача. Известный врач-педиатр Михаил Кантер и хирург инфекционной больницы имени Боткина Надежда Авакумян.

На высокопоточной оксигенотерапии в реанимации Михаил Кантер провел целый месяц. «Он вылечил стольких детей в нашем городе, помог стольким людям, научил столько врачей... Его вклад в педиатрию был громадным. Врач-педиатр и этим всё сказано. Всеми уважаемый, он никогда не стремился к административным должностям. В разговоре со мной, он всегда говорил: «Это не моё», - рассказывает о нем директор частной скорой «Корис» Лев Авербах. - Я горжусь, что Михаил Израилевич больше 20 лет работал в нашей компании. Он был человеком энциклопедических знаний в медицине, высочайшей эрудиции, с прекрасным чувством юмора, всегда был в курсе всех новых достижений и методов лечения, он идеально разбирался в вакцинации, в лабораторной диагностике, в лечении, в профилактике. К нему все шли за советом, он никогда и никому не отказывал. Мы заботились о нём. Создавали ему условия для работы. За месяц до того как он заболел, мы перевели его на удаленную работу, не помогло. Он попал в больницу им. Боткина вместе со своей женой, он очень её любил и всегда заботился о ней».

Надежда Авакумян работала врачом-хирургом в больнице им. Боткина почти 30 лет. «Надя Авакумян, для тысяч людей Доктор, Хирург Авакумян Надежда Анатольевна, - вспоминает о ней ее близкая подруга Евгения Троик. - Мы познакомились более 40 лет назад, в 1976 году, когда нам было по 17 лет – были в одной группе при поступлении в Первый мед. Обе поступили. И с тех пор по жизни идем вместе – все радостные и все горькие моменты в жизни – вместе. Она никогда не пыталась казаться - она была лучшей и все делала с полной отдачей, порой за пределами человеческих возможностей. Не могла жить без хирургии, смогла вернуться в специальность после тяжелой травмы руки, которую тоже получила во время операции. Великолепный рассказчик с потрясающим чувством юмора, преданный Друг, но умела быть жесткой и принципиальной. Не умела прощать предательства. Быть другом нашей Нади – большое счастье и большая честь. Хочется просить прощения - имея все основания для самоизоляции, она не позволила себе не работать ни одного дня – уговорить было невозможно. И проклятый ковид ее забрал».

14 января скончалась Ирина Доманская, заведующая кафедрой анестезиологии и реанимации СЗГМУ им. И.И. Мечникова. «Трудно пока собраться с мыслями и сказать о ней так, чтобы это было достойно ее жизни и ее последних дней. Как любила говорить она сама — содержательно, - написал на следующий день после ее смерти Константин Лебединский, президент Федерации анестезиологов-реаниматологов России. - Пока все мы, участники недельной безуспешной попытки все-таки спасти Ирину Антоновну, чувствуем только внутреннее опустошение - и признательность всем тем, кто нам помогал и поддерживал (а поддерживали и помогали очень многие, и в нашем университете, которому она отдала полвека, и за его пределами). Для многих десятков людей, коллег, она была и осталась ангелом-хранителем на пути становления в специальности, а иногда и в жизни».

19 января от коронавирусной инфекции умерла 48-летняя Татьяна Тютюнник, старшая акушерка 12-3 инфекционного акушерского обсервационного отделения больницы им. Боткина. При её активном участии были открыты акушерские отделения на новой площадке «Пискаревский 49». «Доброжелательная, отзывчивая, преданная своей профессии», - так о ней отзываются ее друзья и коллеги.

Кажется, этот список бесконечен.

- В петербургском списке памяти сейчас 140 фамилий медиков, погибших в пандемию, из них 20 человек из Ленинградской области, - говорит Ирина Маслова, создательница знаменитой уже Стены памяти на Малой Садовой (напомним, стихийный мемориал демонтировали, вместо него решено поставить бронзового Печального ангела на набережной Карповки). — Еще известно о 12 погибших, но пока информация по ним неполная.

Сегодня, как сообщили «Доктору Питеру» в комздраве, комиссиями учреждений признаны пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, 48 умерших медработников.

«Доктор Питер» продолжает проект «Красная зона», посвященный медицинским работникам, погибшим из-за коронавирусной инфекции. Многих нет в официальной статистике, о ком-то мы узнаем совершенно случайно. Мы просим родных, коллег, друзей медиков, умерших от коронавирусной инфекции, откликнуться — прислать фото, поделиться воспоминаниями. «Ушедшие живы, пока жива память»...

Ирина Фигурина

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