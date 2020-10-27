Ковид на лицо: Дерматолог рассказал, как инфекция влияет на кожу

Врач-дерматолог Станислав Арканников отметил, что у некоторых пациентов после ковида начались проблемы с кожей. При этом доктор подчеркнул, что ношение маски не имеет никакого отношения к высыпаниям и покраснениям.

"Уже сейчас мы обращаем внимание, что некоторые наши постоянные клиенты в области косметологии, которые регулярно ходят на процедуры, жалуются на то, что у них пострадала кожа и просят провести какие-то мероприятия. И когда выясняешь анамнез, оказывается, что человек переболел COVID-19. Естественно, иммунная система страдает от инфекции, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы "зеркалятся" на коже. Кожа – это вообще зеркало всего организма, по ней можно определить, болеет человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания или нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно", – сказал дерматолог в интервью радио Sputnik.

По словам Станислава Арканникова, такие проблемы с кожей никак не связаны с ношением медицинских масок. Также СИЗ не может стать причиной демидекоза (кожного заболевания, вызванного микроклещами Demodex, которые обитают в коже и волосяном покрове).

"Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим, – заключил специалист.

Арканников надеется, что в скором времени медицинское сообщество найдет способ, как помочь пациентам, перенесшим ковид, решить проблемы с кожей.