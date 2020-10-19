Минздрав объяснил, как отличить COVID-19 от других инфекций, а ковидную сыпь - от крапивницы

Как отличить COVID-19 от вирусного гастроэнтерита, что общего у коронавируса и старческой деменции и чем сыпь на коже при COVID-19 может отличаться от обычной крапивницы? Минздрав ответил на эти вопросы в обновленных рекомендациях по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

В последней, девятой версии Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрав дал разъяснения о том, как дифференцировать новую коронавирусную инфекцию с гриппом, ОРВИ, вирусными гастроэнтеритами, бактериальными возбудителями респираторных инфекций, туберкулезом. Кроме того, ведомство рекомендовало более внимательно относиться к кожным проявлениям, а не «списывать» их на аллергическую реакцию.

Ковид и ОРВИ с гриппом

COVID-19 отличается от других ОРВИ и гриппа длительностью инкубационного периода. У коронавирусной инфекции он может колебаться от 2 до 14 дней, но в среднем составляет 5-7 суток. Для проявления симптомов ОРВИ и гриппа нужно меньше времени — как правило, до трех дней. Кроме того, грипп в отличие от COVID-19 начинается резко, а коронавирус вместе с другими ОРВИ — обычно постепенно.

Отличаются у инфекций и проявления. Грипп объединяют с COVID-19 такие общие симптомы как высокая температура, кашель, слабость. Зато одышка и затрудненное дыхание у гриппующих бывают намного реже, чем у ковидных пациентов. При других ОРВИ высокая температура и слабость, в отличие от гриппа и COVID-19, встречаются редко. Как, впрочем, и одышка с затрудненным дыханием.

Ковид и туберкулез

Как сказано в рекомендациях Минздрава, симптомы COVID-19 и туберкулеза похожи — это кашель, повышение температуры тела, слабость. Однако при туберкулезе симптомы в большинстве случаев развиваются постепенно, хотя не исключено и острое течение заболевания. Поэтому «на глаз» отличить обе инфекции трудно. Чтобы дифференцировать их, нужны специализированные тесты и лучевое обследование — рентген или компьютерная томография. При этом отмечается, что обе болезни могут даже протекать одновременно.

Ковид и вирусный гастроэнтерит

При вирусных гастроэнтеритах ведущим будет поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом, в отличие от COVID-19, симптомы поражения органов дыхания, как правило, бывают минимальными.

Ковид и старческая деменция

Заподозрить COVID-19 у пожилых бывает непросто. К примеру, в старческом возрасте коронавирусная инфекция может протекать без лихорадки, кашля и одышки. При этом легкие симптомы на самом деле не всегда соответствуют тяжести болезни и серьезности прогноза. Вместо кашля и одышки у таких пациентов могут наблюдаться атипичные симптомы COVID-19. Среди них делирий спутанность сознания), падения, бред, конъюнктивит, тахикардия и снижение артериального давления.

Кожная сыпь и дерматозы при COVID-19

Наблюдения за течением заболевания, вызванного COVID-19, говорят о том, что оно может сопровождаться кожной сыпью. Поэтому, подчеркивают в Минздраве, важна дифференциальная диагностика поражений кожи при COVID-19 от других инфекционных экзантем, а также дерматозов. Уточняется, что поражения кожи вообще могут быть первыми признаками коронавирусной инфекции.

Все дерматозы и кожные сыпи можно разделить на семь групп в зависимости от их происхождения и механизмов развития:

1-я группа - ангииты кожи. Как правило, ангииты кожи имеют инфекционно-аллергический природу и возникают на фоне инфекционных процессов, в том числе вызванных вирусами. Классический пример - острая узловатая эритема на фоне обычной ОРВИ. При короновирусной инфекции происходит поражение стенок мелких сосудов дермы. К особым формам, ассоциированным с COVID-19, можно отнести акроваскулиты. возможно, обусловленные сопутствующей гипоксией.

2-я группа - папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай. Представляют собой характерные инфекционно-аллергические поражения кожи, также часто ассоциированные с COVID-19. Клиническая особенность розового лишая при короновирусной инфекции - отсутствие «материнской бляшки» (самого крупного элемента, возникающего первым при классическом течении).

3-я группа - кореподобные сыпи и инфекционные эритемы. При COVID-19 сыпи могут напоминать по клиническим характеристикам характерные для кори или других вирусных инфекций высыпания.

4-я группа - папуло-везикулезные высыпания (по типу милиарии или эккринной потницы). Это заболевание выводных протоков эккринных потовых желез (пот задерживается в коже) возникает на фоне субфебрилитета с многодневным повышенным потоотделением у пациентов. В отличие от классической милиарии, высыпания при COVID-19 характеризуются обширностью поражений кожных покровов.

5-я группа – токсидермии. Напрямую они не связаны с короновирусной инфекцией и возникают из-за индивидуальной непереносимости пациентами определенных лекарств. По сравнению с антибактериальными и комбинированными противовирусными препаратами, гидроксихлорохин реже вызывает аллергические реакции на коже.

6-я группа – крапивница. В зависимости от происхождения заболевание может иметь двоякий характер. С одной стороны, высыпания могут быть предвестником начала COVID-19 или возникают вместе с ее первыми симптомами. С другой, крапивница нередко развивается вследствие лекарственной непереносимости и в таком случае является клинической формой токсидермии.

7-я группа – артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица) - следствие вынужденного длительного пребывания пациентов в прон-позиции (лежа на животе) для улучшения дыхательной функции.

В Минздраве напоминают, что при проведении дифференциальной диагностики необходимо учитывать данные эпидемиологического анамнеза, клинические симптомы и их динамику. Во всех подозрительных случаях показано обследование на SARS-Cov-2 и возбудителей других респираторных инфекций.

© Доктор Питер