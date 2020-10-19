Петербургский лор-врач: После COVID-19 обоняние возвращается, а после гриппа мы рискуем потерять его навсегда

Почему после коронавируса обоняние возвращается, а после гриппа его потеря может быть необратимой? Эту загадку врачи пока отгадать не могут, говорит заместитель директор петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, профессор Сергей Рязанцев. Он напоминает, что потеря обоняния и вкусовых ощущений, на которые жалуются пациенты с COVID-19, могут встречаться не только при коронавирусе, но и при гриппе.

К симптомам коронавирусной инфекции нередко относят потерю обоняния (аносмию) и вкусовых ощущений, на которые жалуются заболевшие COVID-19. По словам заместителя директора НИИ уха, горла, носа и речи Сергея Рязанцева, нарушение обоняния можно отнести к условно специфическим симптомам коронавируса, хотя оно встречается и при гриппе, причем в этом случае может оказаться необратимым.

- Вирус гриппа хорошо изучен, он тропен (чувствителен, предпочитает — Прим. ред.) к нервной ткани. А ближайшая нервная ткань к носоглотке — это слуховой нерв и обонятельные клетки. Прежде всего, при гриппе может поражаться слух. Потеря обоняния бывает редко. Пациенты сначала списывают это на насморк и заложенность носа, и только через 4-5 недель, когда другие симптомы гриппа уже прошли, начинают обращаться к врачу с проблемами. При этом после гриппа нарушение обоняния может быть необратимым, если вовремя не заняться лечением. Пессимисты говорят, что его можно восстановить только в течение месяца, оптимисты, что и в течение 3-4 месяцев восстановление вполне реально. В любом случае к врачу лучше прийти как можно раньше. Что касается COVID-19, то с ним еще очень много непонятного. Например, удивительно, но при коронавирусе потерянное обоняние обратимо — то есть оно восстанавливается, но почему это происходит, непонятно. Действительно, многие заразившиеся коронавирусом жалуются на проблемы с обонянием, поэтому его потерю можно считать специфическим симптомом условно. При гриппе такое бывает крайне редко, при обычных ОРВИ — никогда, как и потеря слуха. По крайней мере, я лично никогда такого не встречал.

Многие ковидные пациенты жалуются на изменение вкусовых ощущений. По словам профессора, это связано с нарушением не вкуса, а как раз обоняния.

- Вкусовые ощущения при еде только на 50% состоят из конкретного вкуса продуктов. Наполовину они связаны с обонянием. Мы проглатываем пищевой комок и в полость носа из носоглотки поступает запах вещества. Мы считаем, что это вкус, а на самом деле это запах. Замечали, что при насморке многие продукты кажутся нам безвкусными? Это происходит потому, что обонятельная зона блокирована и запах пищи из носоглотки в нее не поступает, - объясняет оториноларинголог.

Ранее сообщалось, что ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новым симптомом коронавируса изменения слуха. По их данным, некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без каких-либо внешних причин.

© Доктор Питер