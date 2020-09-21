FDA одобрило первую инъекционную терапию для пациентов с ВИЧ

FDA сегодня одобрило первую инъенкционную терапию от ВИЧ Cabenuva производства компании ViiV Healthcare. В состав препарата входят активные вещества каботегравир и рилпивирин, инъекции нужно делать раз в месяц. Новая терапия избавит пациентов ВИЧ+ от необходимости каждый день принимать таблетки.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую инъекционную терапию длительного действия для лечения вируса иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1).

"В настоящее время лечение пациентов с ВИЧ включает в себя ежедневный прием таблеток. Новое одобрение позволит некоторым пациентам получать один раз в месяц инъекции вместо ежедневного перорального режима лечения”, - сказал Джон Фарли, доктор медицинских наук, директор управления инфекционных заболеваний Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA.

Инъекционный препарат содержит два активных компонента - рилпивирин и каботегравир. Препаратах Rekambys (на основе рилпивирина) существовал до сих пор в форме таблеток для ежедневного приема. Второй препарат - Vocabria - новый представитель класса ингибиторов интегразы (ингибиторы интегразы блокируют фермент вируса, участвующий во встраивании провирусной ДНК в геном клетки-мишени - Прим. Ред.) с новым действующим веществом — каботегравир. Комбинация инъекций Rekambys и Vocabria предназначена для поддерживающего лечения взрослых пациентов с неопределяемым уровнем ВИЧ в крови – когда вирусная нагрузка менее 50 копий/ мл. Эта терапия может применяться также в случае, если вирус не развил резистентность к определенному классу лекарственных АРВ-средств.

Переходить на такой препарат будет затратно - стоимость одной инъекции оценивают примерно в 6 тысяч долларов.

В конце 2020 года "Доктор Питер" писал, что ЕMA рекомендовало для утверждения первую инъекционную антиретровирусную терапию длительного действия для лечения пациентов с ВИЧ. В ЕМА утверждали, что решение теперь направят в Европейскую комиссию, чтобы получить разрешение на продажу этих лекарств в масштабах Евросоюза.

Справка:

ВИЧ — неизлечимое заболевание, но АРВ-терапия позволяет контролировать вирус, предотвращать его передачу и продлевать жизнь пациентам с ВИЧ. Стандартное лечение ВИЧ-1 представляет собой комбинацию антиретровирусных препаратов по крайней мере двух разных классов, которые необходимо принимать ежедневно. Новые инъекционные лекарства длительного действия позволят серьезно облегчить жизнь ВИЧ-положительным людям, избавив их от необходимости принимать таблетки каждый день.

"Доктор Питер" писал, что испытания новой инъкционной терапии против ВИЧ в России проходили в 2018 году. Во время испытаний, по словам старшего научного сотрудника Федерального центра СПИД Анастасии Покровской, терапия показывала хорошую эффективность, но те пациенты, которые до этого не принимали таблетки, а сразу начали лечение с инъенкций, жаловались на самочувствие.

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