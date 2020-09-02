Эпидемиолог НИИ скорой помощи заплатит 25-тысячный штраф. Нарушения в ее работе выявили после обращения петербуржца

Эпидемиолог НИИ скорой помощи заплатит 25-тысячный штраф. Нарушения в ее работе выявили после обращения петербуржца17:15, 21.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Эпидемиолога НИИ скорой помощи им. Джанелидзе оштрафовали на 25 тысяч рублей. Фрунзенский районный суд назначил штраф врачу за нарушение коронавирусных санитарных правил.
Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности Викторию Ковалеву, врача-эпидемиолога НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Специалисту назначили штраф в 25 тысяч рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Роспотребнадзор пришел с проверкой после обращения петербуржца, который сообщил о смерти пациентки 1939 года рождения — женщина лечилась в НИИ в октябре прошлого года. Диагноз «ОРВИ, новая коронавирусная инфекция, субклиническое течение» выявили у нее посмертно 25 октября, а зарегистрировали только 5 ноября.
Во время санэпидрасследования в действиях врача-эпидемиолога нашли нарушения. Во-первых, не была организована своевременная регистрация случая COVID-19. Во-вторых, при переводе ковидных пациентов из отделения анестезиологии и реанимации №7 не проводилась заключительная дезинфекция. Кроме того, не всегда записывались в журнал данные об измерении температуры сотрудников того самого отделения анестезиологии и реанимации, а журнал учета инфекционных заболеваний заполнялся не полностью.
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Как поясняют в пресс-службе судов, контроль за выявлением и регистрацией внутрибольничных инфекций и расследование вспышек на отделениях, а также организация работы по стерилизации постельного белья и личных вещей пациентов — все это входит в должностные обязанности врача-эпидемиолога.
© Доктор Питер
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