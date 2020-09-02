Эпидемиолог НИИ скорой помощи заплатит 25-тысячный штраф. Нарушения в ее работе выявили после обращения петербуржца

Эпидемиолога НИИ скорой помощи им. Джанелидзе оштрафовали на 25 тысяч рублей. Фрунзенский районный суд назначил штраф врачу за нарушение коронавирусных санитарных правил.

Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности Викторию Ковалеву, врача-эпидемиолога НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Специалисту назначили штраф в 25 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Роспотребнадзор пришел с проверкой после обращения петербуржца, который сообщил о смерти пациентки 1939 года рождения — женщина лечилась в НИИ в октябре прошлого года. Диагноз «ОРВИ, новая коронавирусная инфекция, субклиническое течение» выявили у нее посмертно 25 октября, а зарегистрировали только 5 ноября.

Во время санэпидрасследования в действиях врача-эпидемиолога нашли нарушения. Во-первых, не была организована своевременная регистрация случая COVID-19. Во-вторых, при переводе ковидных пациентов из отделения анестезиологии и реанимации №7 не проводилась заключительная дезинфекция. Кроме того, не всегда записывались в журнал данные об измерении температуры сотрудников того самого отделения анестезиологии и реанимации, а журнал учета инфекционных заболеваний заполнялся не полностью.

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Как поясняют в пресс-службе судов, контроль за выявлением и регистрацией внутрибольничных инфекций и расследование вспышек на отделениях, а также организация работы по стерилизации постельного белья и личных вещей пациентов — все это входит в должностные обязанности врача-эпидемиолога.

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