Японские ученые: Обычный чай может убить коронавирус в слюне

Крепкий чай может сделать SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд. Это выяснили японские ученые, проведя серию экспериментов. Однако чудодейственный эффект длится недолго — у болеющего вирус вновь быстро накапливается.

Как известно, заболевший ковидом может передавать вирус окружающим с дыханием или при разговоре - с частичками слюны. Японские ученые из медицинского университета Киото выяснили, что слюну можно «обезвредить» - с этой задачей может справиться самый обычный черный чай. Как пишут «Известия», ученые предположили, что биологически активные вещества, образующиеся при обработке чайных листьев, могут способствовать уничтожению SARS-CoV-2. Они решили это проверить и провели серию экспериментов. Сначала исследователи добавляли разные сорта чая к вирусу в пробирке. В итоге при взаимодействии с черным чаем титр вируса упал до неопределяемого уровня в течение минуты. За то же время зеленый чай маття или матча, жареный зеленый чай (ходзича, или ходзитя) и чай улун тоже снизили титр вируса, но в меньшей степени. Затем авторы работы смешивали в пробирке зеленый и черный чай со слюной пяти человек, зараженных коронавирусом, - делали они это тоже в течение 10 секунд. В качестве контроля взяли дистиллированную воду, которой также обработали слюну пациентов. Оказалось, что в черном чае титр вируса падал до необнаружимого уровня по сравнению с дистиллированной водой. Зеленый чай показал чуть меньшую эффективность, но в одном образце слюны снизил титр в несколько раз по сравнению с контрольной пробиркой.

«Результаты убедительно свидетельствуют о том, что SARS-СoV-2, обработанный черным чаем, размножается значительно меньше, если размножается вообще», — резюмировали авторы работы, уточнив однако, что для лечения COVID-19 чай не подойдет.

Российские специалисты по-разному отнеслись к антивирусному эффекту чая. Например, доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок считает, что дубильные вещества, содержащиеся в чае, в частности танин, способны разрушать белки, в том числе вирусные. «Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект инактивации вируса. Точно так же и высокая температура (если чай горячий) разрушает белок, тем самым препятствуя проникновению вируса», - сказал специалист «Известиям».

Как рассказывал «Доктору Питеру» руководитель Центра профилактики тромбозов Сибирского отделения РАН Андрей Громов, в протоколе лечения «Новосибирск» врачи рекомендуют заболевшим ковидом диету с зеленым чаем.