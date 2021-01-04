Сколько дней пациенты с COVID-19 остаются заразными? Отвечает ВОЗ

Сколько дней пациенты с COVID-19 остаются заразными? Отвечает ВОЗ09:55, 18.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
После появления первых симптомов болезни большинство пациентов с коронавирусом остаются заразными в течение 8-9 дней. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - рассказала Мелита Вуйнович "Российской газете".
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ВОЗ рекомендует соблюдать карантин в течение 14 дней всем, кто контактировал с ковидными пациентами. Согласно данным на сегодняшний день, средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.
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