Биолог Сколтеха: У одной пациентки накопилось 18 мутаций коронавируса, возможны его новые варианты

SARS-CoV-2 непрерывно мутирует, и некоторые из этих мутаций меняют его свойства. У людей с подавленной иммунной системой COVID-19 может продолжаться дольше обычного, считает молекулярный биолог, доктор наук, профессор Сколтеха и заведующий лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Егор Базыкин.

В новом препринте команда российских ученых описывает эволюцию вируса в организме женщины, болевшей COVID-19 больше четырёх месяцев.

«Мы показываем, что за это время вирус накопил 18 мутаций, то есть изменялся необычно быстро, - пишет о результатах исследования Егор Базыкин на своей странице в ФБ. - Большинство из этих мутаций – несинонимичные, и похоже, что многие из них распространились под действием естественного отбора. Неожиданно, что две из приобретенных мутаций, Y453F и Δ69-70HV в спайк-белке, совпадают с мутациями, определяющими знаменитый «кластер 5» мутаций у норок (так называемая “комбинация ΔF”). Ранее эти мутации считались адаптациями к норкам, а к чему они адаптируют у нашей пациентки – мы не знаем. Другие мутации совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса в SARS-CoV-2 у других иммуносупрессированных пациентов, и с теми, которые возникли в быстро распространяющемся «британском» варианте VOC-202012/01».

По словам ученого за этими (и за другими подобными) мутациями надо внимательно следить, так как распространение новых вариантов вируса с другими свойствами сейчас вполне вероятно.





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