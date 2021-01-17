«Если дети начнут тяжелее болеть, это плохой знак». Американские ученые рассказали, как коронавирус повлияет на наше будущее

Плохая новость - новая коронавирусная инфекция останется с нами едва ли не навсегда. Хорошая новость - вероятнее всего, со временем она станет еще одним привычным нам ОРВИ: будет доставлять нам неудобства и дискомфорт, но будет редко приводить к госпитализации и смерти. Об этом, со ссылкой на мнения экспертов, рассказало читателям американское медицинское издание HealthDay.

Свою теорию специалисты основывают на истории эпидемиологической эволюции предыдущих четырех коронавирусов, известных человечеству. Все они эндемичны, а значит, большинство людей на земле ими переболеют, вырабатывая с детства иммунитет против серьезного течения заболевания.

«В подавляющем большинстве случаев эндемичные коронавирусы приводят к простудам, инфекции верхних дыхательных путей, иногда опускаются до нижних дыхательных путей. И лишь в редких случаях приводят к серьезным осложнениям», - утверждает автор исследований, биолог из Атланты Дженни Лауин (США).

Ученая считает, что эволюция SARS-CoV-2 пойдет по тому же сценарию. Но когда это случится, можно пока только гадать. Доктор Лауин упоминает целый набор факторов, который может повлиять на эволюцию вируса. Один из них: насколько быстро будет вирус распространяться в ближайшем будущем, сколько человек им переболеют, сколько людей вакцинируются. И нам еще предстоит понять, сколько заболеваний и вакцин потребуется, чтобы выработать к вирусу устойчивый и сильный иммунитет.

Еще один вопрос, на который ученым предстоит ответить - насколько долго иммунная реакция человека на вакцину и на саму болезнь позволит защищать его от серьезных осложнений в будущем.

Предположение ученых, что новый коронавирус станет еще одним эндемичным, основывается и на наблюдениях за реакцией на болезнь детского организма - большинство в детском и подростковом возрасте переносят болезнь сравнительно легко или бессимптомно. Эксперты предупреждают: если со временем дети начнут тяжелее переносить болезнь - это будет плохим знаком. «У нас нет оснований так думать, но долгосрочные прогнозы пока слишком ненадежны, - считает доктор Лауин.

Еще одна тревога ученых связана с тем, что вирус может мутировать так, что это не позволит сформироваться коллективному иммунитету. Исследователи при этом замечают, если он будет эволюционировать достаточно медленно и новые штаммы вируса будут заражать организмы, еще имеющие защиту от прежних, течение болезни будет у большинства проходить без осложнений.

В заключение издание призывает продолжать массовую вакцинацию. При этом, ученые предостерегают от иллюзий. Скорее всего, несмотря на прививку, всем нам придется так или иначе переболеть. Но вакцинация сможет облегчить в будущем течение болезни. Вакцина, считают исследователи, сейчас самый правильный ответ на эпидемию. Они отводят от пяти до десяти лет на формирование коллективного иммунитета. Спустя это время массовой вакцинации может больше и не потребуется. Но за этот период вакцина может спасти миллионы жизни.

© Доктор Питер