В московской клинике пациентке с огромной злокачестенной опухолью удалили почку и вернули на место

В Москве 47-летней жительнице Орловской области выполнили сложнейшую 9-часовую операцию. Женщине удалили огромную опухоль забрюшинного пространства с одномоментной аутологичной трансплантацией почки — почку извлекли, очистили от опухолевых масс, а затем трансплантировали обратно. Руководил бригадой врачей главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Операцию работнице сельской почты из Орловской области провели в отделе торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ им.Герцена – филиале НМИЦ радиологии. Руководил междисциплинарной бригадой врачей главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, женщина еще летом заподозрила что-то неладное - в животе нащупала шишку и обратилась к местному врачу. Тот быстро направил пациентку в областной онкодиспансер — КТ брюшной полости показала объемное образование размером 225х148х191мм. Однако что это за образование по результатам биопсии точно установить не удалось, и орловские специалисты направили женщину на дообследование и лечение в Москву. Уже в МНИОИ им.Герцена поставили диагноз – липосаркома - злокачественная опухоль забрюшинного пространства.

Как рассказали в НМИЦ радиологии, из-за огромных размеров опухоль не только мешала работе соседних органов, но и угрожала жизни пациентки. На консилиуме решено было проводить операцию. Врачам предстояло не просто удалить объемное многоузловое образование, которое распространялось от диафрагмы до бифуркации аорты, на уровне от 4 грудного до 4 поясничного позвонка, и оттесняющее селезенку. Кроме того, в опухолевый процесс была вовлечена левая почечная ножка (артерия, вена, мочеточник) с оттеснением левой почки. Потребовалось несколько сложнейших хирургических манипуляций, включая удаление самой опухоли, левого надпочечника и левой почки. Далее хирурги очистили почку от опухолевых масс и трансплантировали ее обратно. Кроме этого, пациентке сформировали подвесную энтеростому в обход желудка — для питания после операции, чтобы не травмировать поджелудочную железу и не спровоцировать послеоперационные осложнения. В общей сложности операция длилась 9 часов.

По словам врачей, операция прошла успешно - сегодня пациентка чувствует себя хорошо и проходит курс восстановительной терапии.

© Доктор Питер