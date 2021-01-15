Вакансия: «Доктор Питер» ищет главного по новостям

Петербургский портал «Доктор Питер» ищет редактора новостной ленты. Опытного профессионала, который будет всегда в курсе важных новостей в области здоровья и медицины и сможет оперативно и «по-русски» донести их до читателей издания.

Ключевые требования: опыт редакторской и журналистской работы, умение ориентироваться на просторах интернета, способность легко и быстро писать о сложном. Коммуникабельность, умение работать в команде,техническая грамотность - все это тоже важно. Условия: офис в центре города (ст. метро «Гостиный двор» или «Владимирская»), полная занятость, график работы ненормированный, трудоустройство по ТК, зарплата – по итогам собеседования. Резюме присылайте на почту info@doctorpiter.ru © Доктор Питер