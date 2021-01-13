США будут требовать тесты на COVID-19 от всех пассажиров международных рейсов

Почти всем авиапассажирам, включая граждан США, необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до поездки, или документально подтвердить выздоровление. Новые правила вступят в силу 26 января.

О том, что США будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 от прибывающих международными рейсами пассажиров, сообщает Reuters 13 января. По данным агентства, следовать требованиям должны все путешественники в возрасте от 2 лет, за исключением пассажиров, следующих транзитом через Соединенные Штаты. Соответствующий приказ подписал глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Исключение Центр готов сделать для авиакомпаний, выполняющих рейсы в страны с недостаточными возможностями тестирования на COVID-19, и прежде всего, это будет касаться некоторых стран Карибского бассейна.

Агенство отмечает что этот приказ Роберта Редфилда значительно расширяет требования, которые предъявлялись с 28 декабря только к путешественникам, прибывающим из Великобритании, где 14 декабря минувшего года власти страны заявили об обнаружении нового штамма SARS-CoV-2. Напомним, накануне российские власти заявили о продлении временного запрета на авиасообщение с Британией до 2 февраля.

«Доктор Питер» сообщал о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что сертификат о прививке от COVID-19 граждане РФ могут получить на сайте госуслуг уже с начала года. «Фонтанка.ру» сообщала о том, что эта функция портала пока недоступна.

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