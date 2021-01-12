У белка – «пособника» нового коронавируса нашли укороченную форму. Она мешает  SARS-CoV-2 захватывать организм

Ученые обнаружили «укороченную» форму белка ACE2. Обычно коронавирус нового типа проникает в организм именно с его помощью, однако эту «короткую» разновидность SARS-CoV-2 не может использовать с той же целью. Ученые надеются, что изучение новой формы ACE2 поможет создать лекарства от COVID-19.

Группа ученых Саутгемптонского университета во главе с профессором Джейн Лукас изучали структуру ACE2 в тканях организма человека, которые поражает коронавирус. В слизистой оболочке носа биологи обнаружили необычную разновидность этого белка. Она была в два раза короче его классической формы, причем внутри у нее не было сегмента, к которому прикрепляется коронавирус. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Nature Genetics, пишет ТАСС.

«Сперва мы просто очень обрадовались, что нашли новую форму ACE2. Однако узнав, что она может мешать распространению коронавируса не только там, где он проникает в организм человека, но и в других областях дыхательных путей, мы заинтересовались находкой еще больше», – рассказала Лукас.

Дальнейшие опыты показали, что клетки слизистой носа начинают вырабатывать подобные молекулы в ответ на появление интерферонов – противовирусных сигнальных молекул. Клетки начинают производить их после начала простуды, но на COVID-19 они реагируют иначе. Соответственно, скорость распространения SARS-CoV-2 по органам дыхания можно резко уменьшить, если заставить клетки слизистой производить укороченный белок ACE2, а не его полную форму.

В ближайшее время ученые хотят провести серию экспериментов на культурах клеток и животных, чтобы понять, можно ли решить эту задачу с помощью интерферонов и их синтетических аналогов, которые влияют на работу клеток легких схожим образом.

Известно, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы рецептора ACE2, которые покрывают их поверхность. Ученые надеются создать лекарства против COVID-19 на основе знаний об особенностях взаимодействия вируса и ACE2, поэтому очень подробно изучают этот рецептор. Эта задача осложняется тем, что структура человеческого ACE2 очень большая и сложная. Поэтому его затруднительно будет использовать как в диагностике, так и в лечении коронавирусной инфекции.

«Доктор Питер» сообщал о том, что немецкие учёные из Тюбингенского университета смогли обнаружить фермент в организме человека, без которого SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться. При проникновении в клетку коронавирус «вынуждает» ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме. При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием гуанилаткиназа 1 или GK1. Специалистам из ФРГ во время исследований удалось на время убрать его из организма - SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться.

