Гинцбург: "Антидот" от коронавируса не будет продаваться в аптеках

Гинцбург: "Антидот" от коронавируса не будет продаваться в аптеках15:04, 31.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый "антидот" от коронавирусной инфекции будут использовать исключительно в стационарах для среднетяжелых и тяжелых пациентов. Испытания на добровольцах планируют начать осенью 2021 года.
Препарат для лечения коронавирусной инфеции, разработанный на основе антител, нельзя будет купить в аптеках. Об этом заявил Александр Гинцбург, передают РИА Новости.
«Он (препарат - Прим. Ред.) не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — сообщил Гинцбург.
По его словам, основа лекарства - это антитела, которые должны вводиться исключительно в кровоток.
«Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата - Прим. Ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток», — пояснил глава центра.
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Гинцбург добавил, что проводить испытания на добровольцах планируют осенью 2021 года.
Почему-то этот гинзбург мне напоминает графа Калиостро. Только появился британский штамм, а он уже говорит, что его вакцина против этого штамма работает. Еще не проверял, но работает. Вакцину создали в начале лета, а он говорит, что иммунитет от его вакцины будет длиться 2 года. Не проверяли, длиться 2 года будет. Вот, блин, кто после этого в здравом уме из не работающих в Красной зоне, будет прививаться его вакциной ?