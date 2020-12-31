Гинцбург: "Антидот" от коронавируса не будет продаваться в аптеках

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый "антидот" от коронавирусной инфекции будут использовать исключительно в стационарах для среднетяжелых и тяжелых пациентов. Испытания на добровольцах планируют начать осенью 2021 года.

Препарат для лечения коронавирусной инфеции, разработанный на основе антител, нельзя будет купить в аптеках. Об этом заявил Александр Гинцбург, передают РИА Новости.

«Он (препарат - Прим. Ред.) не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — сообщил Гинцбург.

По его словам, основа лекарства - это антитела, которые должны вводиться исключительно в кровоток.

«Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата - Прим. Ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток», — пояснил глава центра.

Гинцбург добавил, что проводить испытания на добровольцах планируют осенью 2021 года.

Напомним, вчера, 30 декабря, Вероника Скворцова доложила российскому премьеру о разрабатываемых Федеральным медико-биологическим агентством препаратах против коронавирусной инфекции. Глава ФМБА анонсировала появление двух российских лекарств и ещё одной вакцины.