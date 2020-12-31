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Гинцбург: "Антидот" от коронавируса не будет продаваться в аптеках

15:04, 31.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый "антидот" от коронавирусной инфекции будут использовать исключительно в стационарах для среднетяжелых и тяжелых пациентов. Испытания на добровольцах планируют начать осенью 2021 года.

Гинцбург: &quot;Антидот&quot; от коронавируса не будет продаваться в аптеках
Фото: pixabay.com

Препарат для лечения коронавирусной инфеции, разработанный на основе антител, нельзя будет купить в аптеках. Об этом заявил Александр Гинцбург, передают РИА Новости.

«Он (препарат - Прим. Ред.) не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — сообщил Гинцбург.

По его словам, основа лекарства - это антитела, которые должны вводиться исключительно в кровоток.

«Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата - Прим. Ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток», — пояснил глава центра.

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Гинцбург добавил, что проводить испытания на добровольцах планируют осенью 2021 года. 

Напомним, вчера, 30 декабря, Вероника Скворцова доложила российскому премьеру о разрабатываемых Федеральным медико-биологическим агентством препаратах против коронавирусной инфекции. Глава ФМБА анонсировала появление двух российских лекарств и ещё одной вакцины.

Ранее «Доктор Питер» сообщал о том, что ФМБА планирует завершить разработку и в 2021 году зарегистрировать препарат «Лейтрагин». Лекарство, по заявлениям разработчиков, будет способно  предотвратить или смягчить так называемый цитокиновый шторм – смертельно опасную воспалительную реакцию в организме, приводящую к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Также «Доктор Питер» сообщал о том, что в начале августа текущего года Научный центр ФМБА запатентовал препарат «Лейтрагин» для лечения вирусной пневмонии и профилактики «цитокинового шторма». Патенты получили семь специалистов, среди которых и глава ведомства Вероника Скворцова.

Рубрики: Инфекционные болезни, Медицинская власть

Почему-то этот гинзбург мне напоминает графа Калиостро. Только появился британский штамм, а он уже говорит, что его вакцина против этого штамма работает. Еще не проверял, но работает. Вакцину создали в начале лета, а он говорит, что иммунитет от его вакцины будет длиться 2 года. Не проверяли, длиться 2 года будет. Вот, блин, кто после этого в здравом уме из не работающих в Красной зоне, будет прививаться его вакциной ?

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