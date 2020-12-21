Ученые нашли способ в два раза сократить распространение коронавируса

Чтобы во всем мире сократить в два раза распространение новой инфекции, ученые из Германии и США предложили методику двунаправленного отслеживания контактов. Необходимо выявлять не только тех, кого может в дальнейшем заразить ковидный пациент, но и контакты того, кто заразил его самого.

Журнал Nature опубликовал результаты исследования, которое совместно провела группа ученых из Германии и США. Эксперты уверены: чтобы резко сократить распространение коронавируса, необходима методика двунаправленного отслеживания контактов.

Сейчас связи зараженного пациента фиксируются только «вперед», то есть, отслеживают тех, кого потенциальный кандидат может заразить в ближайшем будущем. Чтобы перед глазами была полная картина, необходимо также следить за контактами тех, кто мог заразить его самого. Это поможет вдвое снизить передачу вируса. Помимо этого желательно устанавливать контакты потенциальных носителей вируса в течение 6 суток, считают исследователи.

Ученые создали несколько моделей отслеживания контактов и оценили их эффективность. Двунаправленное отслеживание позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон - ещё на 0,25 единиц. Если к этой схеме добавить условие, что за контактами носителя вируса будут следить в течение 6 суток, то можно вдвое снизить коэффициент распространения вируса, с 2,5 до 1,2-1,3.

Ранее "Доктор Питер" писал, что в онлайн-магазинах появилось приложение для отслеживания контактов россиян с зараженными COVID-19. В описании к нему сказано, что приложение позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google.

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