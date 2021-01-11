Ученые вычислили фермент, без которого новый коронавирус не способен размножаться

По мнению исследователей, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19. «Выйти на след» фермента помогла компьютерная модель распространения коронавируса в легких человека.

На открытие претендуют представители Тюбингенского университета. Немецкие специалисты в области биоинформатики уверяют, что смогли обнаружить фермент в организме человека, без которого SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал n-tv.

Свои преположения ученые подтвердили на созданной компьютерной модели распространения коронавируса в легких человека. Они указывают на то, что при проникновении в клетку коронавирус «вынуждает» ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме. При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием гуанилаткиназа 1 или GK1. Специалистам из ФРГ во время исследований удалось на время убрать его из организма - SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться.

Ученые из Тюбингена считают, что это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19. Исследователи отмечают, что здоровье человека не зависит напрямую от присутствия в организме GK1 и выработку этого фермента можно остановить, по крайней мере, на время. По данным телерадиокомпании MDR, специалисты института имени Фраунгофера в Гамбурге займутся выяснением того, какие вещества лучше всего для этого подходят и могут быть использованы при разработке лекарств. В то же время исследователи исходят из того, что на рынке соответствующие препараты появятся лишь к концу 2021 года.

Напомним, «Доктор Питер» сообщал о том, что в конце минувшего года глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании агентством двух препаратов, способных лечить COVID-19. Один из них она назвала «фактически антидотом» от нового коронавируса.

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