Лор-врач рассказал, как укрепить иммунитет по-скандинавски 

Для укрепления иммунитета важно закалять горло, считает врач-отоларинголог Владимир Зайцев. По словам специалиста, сделать это можно, например, с помощью несложного скандинавского метода – рассасывания фруктовой льдинки.

По словам врача-отоларинголога высшей категории Владимира Зайцева, закалка горла влияет на так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера (в него входят в том числе небные и язычная миндалины, аденоиды) – это барьер, который препятствует проникновению внутрь бактерий и вирусов. Если иммунитет ткани в этом кольце хороший, то инфекция будет быстро обезврежена. Специалист рассказал в интервью радио Sputnik об одной из методик закалки горла – скандинавской.

«Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – сказал доктор, уточнив, что льдинки должны быть размером не больше 3-5 сантиметров в диаметре.

При этом отоларинголог отметил, что в закалке важно не переусердствовать – желаемый эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением процедуры. Для однократного рассасывания врач советует брать только одну льдинку, повторяя процедуру 1-2 раза в день. По словам Владимира Зайцева, такая закалка противопоказана при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, беременности, а также страдающим атрофией задней стенки глотки.