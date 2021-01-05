В Китае закрыли на карантин 11-миллионный город из-за вспышки COVID-19

11-миллионный Шицзячжуан и соседний Синтай из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией изолированы от остальной страны. С этими городами северной провинции КНР Хэбэй прервано автомобильное и другое транспортное сообщение, жителям посоветовали сидеть дома и покидать населенные пункты только в случае крайней необходимости.

О введенных властями страны жестких карантинных мерах в этих городах сообщает 8 января 2021 года информагентство Синьхуа со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хэбэй Сюя Цзяньпэя. Её административным центром и является Шицзячжуан.

«Жителям городов Шицзячжуан и Синтай без необходимости не следует покидать свои населенные пункты», - указал он. По его словам, власти провинции временно приостановили пассажирское сообщение с этими городами.

В Шицзячжуане отменены все культурно-массовые мероприятия. Для выезда из города автомобилистам необходимо предъявить специальный пропуск. Власти остановили и железнодорожное сообщение с мегаполисом, расположенным в 300 километрах от столицы страны Пекина. Кроме того, в провинцию Хэбэй срочно направили около 3 тыс. врачей. В школах и детских садах отменены занятия.

Также власти с 6 января организовали массовое тестирование населения городов на коронавирус, по словам вице-мэра города Шицзячжуан Мэн Сянхун, по состоянию на 00:00 7 января в городе было собрано более 6,1 млн проб и проведено 2,42 млн тестов на нуклеиновые кислоты. В соседнем городе Синтай за это время сделано 1,89 млн ПЦР-тестов. В общей сложности за неделю в городах выявлены 127 заболевших и 183 бессимптомных случая COVID-19. Власти провинции заявляют, что завершат тестирование населения городов уже завтра, 9 января.

За последние сутки в Китае были выявлены 53 новых случая инфицирования коронавирусом, 33 из них - в провинции Хэбэй. Всего в КНР насчитывается 521 активный случай заболевания, 123 из которых приходятся на провинцию Хэбэй, что делает регион первым по этому показателю в материковом Китае.

© Доктор Питер