Не прошло и пяти дней. В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на вакцину Pfizer/BioNTech

Не прошло и пяти дней. В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на вакцину Pfizer/BioNTech14:33, 02.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea поступила первая заявка о побочной реакции на коронавакцину, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Медвласти не склонны драматизировать ситуацию. По словам главврача Ведомства здравоохранения и социального благополучия страны (THL) Ханны Нохинек, в случае с новыми прививками «люди обычно сообщают даже о незначительных побочных эффектах».
Как сообщает 2 января финское издание YLE, в Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea поступила первая в стране заявка о побочной реакции на вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 . Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
«Когда мы получим, по меньшей мере, пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», - говорит Кауконен.
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Издание уточняет, что в последние дни 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших медицинских округов в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу. Первые прививки вакциной Pfizer/BioNTech в стране были сделаны 27 декабря.
Главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек заявила о том, что медвласти страны ожидали поступления жалоб на эту вакцину.
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«В случае с новыми прививками порог заявления ниже и заявки приветствуются. Когда речь идет о вакцине, которая давно используется, заявления обычно касаются лишь серьезных последствий», - заявила она.
Как Fimea, так и THL пристально следят за поступающими уведомлениями о побочных эффектах и сообщают о них на своих интернет-страницах, заявили в этих медицинских организациях.
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«Доктор Питер» писал о том, что эта вакцина уже применяется в США и она вызывает сильные аллергические реакции. Кроме того, этот препарат от COVID-19 американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech получил от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное применение.
© Доктор Питер
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