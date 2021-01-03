Диетолог назвала оптимальные перекусы до и после бани

Посещение бани – один из популярных ритуалов для россиян, особенно зимой. Чтобы банные процедуры не пошли во вред организму, московский диетолог Антонина Стародубова посоветовала не ходить в парилку ни после сытной еды, ни натощак. Врач назвала оптимальные перекусы до и после парной.

По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, питание перед и после похода в баню можно сравнить с пищевым режимом при спортивной тренировке. Так, перед парилкой нельзя наедаться – после основного приема пищи до процедуры надо выдержать как минимум 1,5-2 часа. Стоит также отказаться от жирных и тяжелых блюд. В то же время отправляться туда натощак - не подходящий вариант. За час до мероприятия можно слегка перекусить.

«Это может быть порция кисломолочных продуктов пониженной жирности, запеченный омлет с овощами и зеленью или овощной салат. Принимать пищу в перерывах между посещением парной не рекомендуется, а вот восстанавливать потери жидкости, связанные с обильным потоотделением необходимо. Лучше всего для этого подходит обычная питьевая вода, но можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод», - цитируют РИА Новости слова диетолога.

Как отметила Антонина Стародубова, не стоит совмещать баню с употреблением крепкого чая или кофе, чтобы не перегружать сердце и сосуды. Не подойдут для утоления жажды также сладкие газированные напитки – в них много сахара и пить после хочется еще больше.

Как отметила диетолог, после бани до следующего приема пищи тоже надо выдержать паузу – около часа. При этом, к выбору еды для этого момента тоже следует подойти избирательно.

«Это может быть овощное блюдо: салат, первое блюдо из овощей, овощной гарнир, блюда из диетического нежирного мяса и птицы (цыпленок, кролик, индейка) или рыба в запеченном тушеном или отварном виде, различные блюда из нерафинированных круп (каши, гарниры, запеканки), блюда из творога и другие молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности, с добавлением свежих фруктов и ягод, при этом важно не переедать, но и не пропускать приемы пищи», - отметила врач.

