«Без сахара и муки». Петербургский повар поделился рецептами праздничных десертов 

Творожно-шоколадный мусс
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Йогурт, творог, подсластитель и какао взбиваете в блендере до однородного состояния.
Желатин замачиваете в холодной воде на 10–15 минут. Затем ставите кастрюлю с желатином на огонь и доводите до кипения, постоянно помешивая.
Добавляете желатин в «шоколадный» крем, всё тщательно перемешиваете и затем взбиваете крем миксером несколько минут.
Раскладываете получившийся мусс в подходящие бокалы и ставите их в холодильник на 2–3 часа. По желанию можно добавить орехи.
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Вишневый пудинг
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Агар-агар растворяете в небольшом количестве (около 50 мл) прохладной воды и оставляете для набухания.
В блендере измельчаете 1/2 часть вишни до состояния пюре. Добавляете в нее миндальное молоко, сироп топинамбура (или другой подсластитель) и снова хорошо перемешиваете.
Получившуюся смесь ставите на огонь, добавляете оставшиеся ягоды и доводите до кипения. Вливаете агар-агар, кипятите еще 30 секунд, непрерывно помешивая, и снимаете с огня.
Пудинг разливаем по формочкам и оставляем при комнатной температуре до полного застывания. При желании через 1-2 часа можно убрать формочки в холодильник - тогда пудинг будет готов намного быстрее.
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