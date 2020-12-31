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Фонтанка.ру
Диетология

«Без сахара и муки». Петербургский повар поделился рецептами праздничных десертов 

09:40, 31.12.2020   / 0 комментариев ↓
Если вы еще не придумали, какой десерт подать к новогоднему столу, предлагаем рассмотреть два несложных рецепта сладостей без добавления муки и сахара. Накануне праздника с «Доктором Питером» ими поделился петербургский шеф-повар Александр Михеев. В любом случае приготовленные дома десерты будут лучше магазинных - точно без пальмового масла, антиокислителей, улучшителей и других добавок.

pixabay.com
pixabay.com

Творожно-шоколадный мусс

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Йогурт, творог, подсластитель и какао взбиваете в блендере до однородного состояния. 

Желатин замачиваете в холодной воде на 10–15 минут. Затем ставите кастрюлю с желатином на огонь и доводите до кипения, постоянно помешивая. 

Добавляете желатин в «шоколадный» крем, всё тщательно перемешиваете и затем взбиваете крем миксером несколько минут. 

Раскладываете получившийся мусс в подходящие бокалы и ставите их в холодильник на 2–3 часа. По желанию можно добавить орехи. 

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Вишневый пудинг

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Агар-агар растворяете в небольшом количестве (около 50 мл) прохладной воды и оставляете для набухания.

В блендере измельчаете 1/2 часть вишни до состояния пюре. Добавляете в нее миндальное молоко, сироп топинамбура (или другой подсластитель) и снова хорошо перемешиваете.

Получившуюся смесь ставите на огонь, добавляете оставшиеся ягоды и доводите до кипения. Вливаете агар-агар, кипятите еще 30 секунд, непрерывно помешивая, и снимаете с огня.

Пудинг разливаем по формочкам и оставляем при комнатной температуре до полного застывания. При желании через 1-2 часа можно убрать формочки в холодильник - тогда пудинг будет готов намного быстрее.

© Доктор Питер

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