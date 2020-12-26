Пациента с подозрительными родинками терапевт направит к дерматологу. Минздрав изменил порядок второго этапа диспансеризации

Подозрительные новообразования и родинки на теле теперь в рамках диспансеризации будет оценивать терапевт на осмотре и по необходимости - направлять к дерматологу. Минздрав изменил порядок второго этапа диспансеризации, он начнет действовать с 1 января 2021 года.

Минюст зарегистрировал изменения в приказ Минздрава от 13 марта 2019 года № 124н, в котором установлен новый порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Основное изменение - терапевт сможет направить пациента к дерматологу.

На втором этапе диспансеризации терапевт осматривает кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, пальпирует щитовидную железу и лимфатические узлы. Если обнаруживает проблему с кожей (подозрительные родинки или новообразования), может назначить дополнительный осмотр - направить пациента к дерматовенероголу.

Добавляется "осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению", - говорится в документе.

Напомним, в Петербурге в рамках пилотного проекта ТФОМС и администрации Невского района новая модель скрининга рака кожи уже проводится в рамках диспансеризации в одной из поликлиник. Ее намеревались тиражировать и на весь город.

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Еще одним дополнением в программе диспансеризации стало исследование уровня гликированного гемоглобина в крови по назначению врача-терапевта. Оно назначается тем, у кого по результатам первого этапа диспансеризации заподозрен сахарный диабет. До сих пор скринигом на диабет оставалось определение уровня глюкозы в крови натощак.

С 2019 года диспансеризация проходит по новым правилам. Бесплатное обследование проводится раз в три года, а с 40 лет - каждый год. «Доктор Питер» рассказывал, как проходит обследование по-новому.

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