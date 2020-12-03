Дешево и сердито. Врачи назвали недорогой и быстрый способ укрепить иммунитет

Российские специалисты считают, что соотечественники могут поправить здоровье и повысить сопротивляемость организма вирусам буквально на «подножном корме».

Для этого достаточно сходить если не в лес, то в ближайший супермаркет. Медики считают, что наиболее доступный и действенный способ укрепить иммунитет - это употребление напитка с кислыми ягодами: брусникой, калиной, рябиной или облепихой. А его приготовление займет всего пару минут – достаточно просто положить ингредиенты в банку с водой и растолочь. К ягодам лучше добавить лимон, и тогда такой напиток поможет, в частности, снизить риск заражения коронавирусом, заявила NEWS.ru терапевт Ольга Бурлакова.

Она пояснила, что вода с ягодами или лимоном помогает организму восстановить кислотно-щелочной баланс и снабжает его большим количеством витаминов. А это оказывает крайне благоприятное воздействие на иммунную систему человека. При этом не нужно забывать и об употреблении чистой воды, отмечает терапевт. Чтобы меньше болеть, следует выпивать по 30 мл жидкости на килограмм веса.

Бурлакова добавила, что укрепить иммунитет можно и настойкой вполне доступного по цене прополиса. Ею можно орошать нос и рот. Но наибольший эффект человек получит при использовании свеч с этим «пчелиным клеем». Также поддержать иммунитет поможет другой продукт этих насекомых - маточное молочко, но его доступность вызывает у специалистов сомнения. Они считают, что в продаже велика доля подделок этого средства, и приобретать маточное молочко лучше всего на Алтае.

Кроме того по словам Бурлаковой, меньше болеть россиянам также помогут хрен, красный перец и васаби. Ведь они стимулируют пищеварительную систему, в которой содержится около 70% иммуномодулирующих клеток человека, пояснила она.