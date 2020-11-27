Неврологи объяснили, почему у пациентов, перенесших COVID-19, могут быть проблемы с памятью и ориентацией в пространстве

Пациенты, перенесшие COVID-19, все чаще жалуются на проблемы с памятью, ориентированием в пространстве и времени. Неврологи нашли этому объяснение. Во-первых, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Во-вторых, коронавирусная инфекция может повреждать нервные волокна.

Проблемы с памятью, дезориентация во времени и прострастранстве, слабость, проблемы с вниманием могут быть последствием коронавируса. Все больше пациентов в России стали обращаться к неврологам именно с такими жалобами после перенесенной болезни.

«Во-первых, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — рассказал РБК невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

К патологиям нервной системы может приводить и само нарушение функций легких, развивающееся при коронавирусной инфекции. Ослабленные легкие пациента, по словам Комарова, не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.

При любом инфекционном заболевании могут возникнуть неврологические и психические расстройства центральной нервной системы, уверен терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. «Это связано с тем, что инфекция может сама по себе повреждать нервные волокна — так называемая полинейропатия. Что касается центральных функций головного мозга, то они могут повреждаться из-за токсического влияния, из-за которого может образовываться токсический отек головного мозга. И практически у всех наблюдается депрессия. Тут все, конечно, индивидуально, как и меры, назначаемые врачом для реабилитации», — добавил Карабиненко.

Для борьбы с такими последствиями врачи советуют принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.

«Есть специальные противоастенические препараты, рассчитанные на неврозоподобные состояния. Но это у всех по-разному. В целом здоровый человек может восстановиться без последствий, но при наличии уже имевшихся ранее проблем могут возникнуть осложнения», - прокоментировал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.