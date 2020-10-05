Легко ли стать пациентом федеральной клиники по новым правилам? Минздрав опубликовал разъяснения

Минздрав опубликовал проект приказа, в котором разъясняется, как можно попасть на лечение в федеральную клинику, чтобы получить специализированную помощь, то есть ту, что не входит в программу ВМП.

Напомним, Госдума утвердила в третьем чтении изменения в закон об ОМС, в соответствии с которыми пациенты могут лечиться в федеральных клиниках, а платить за это лечение будет не фонд региона, в котором он живет, а Федеральный фонд ОМС. То есть федеральным клиникам будут оплачивать лечение не как раньше — по счетам, выставленным страховым компаниям, в которых застрахованы их пациенты, а по счетам, которые они будут направлять в Москву - в ФФОМС, и оттуда же будут получать оплату (минуя Терфонды и страховые компании в регионах). Предполагается, что благодаря такой схеме оплаты у жителей регионов появится больше возможностей для лечения за счет средств ОМС в федеральных клиниках, а у самих клиник появится больше денег — им не надо будет ждать оплаты за пролеченных пациентов из Терфондов, которая регулярно задерживается. В Федеральном фонде на новую схему финансирования заложено в 2021 году 119,4 млрд рублей в нормированном страховом запасе.

Как будут теперь пациенты получать эту помощь Минздрав пояснил в приказе «Об утверждении Порядка направления застрахованного лица в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Документ представлен обсуждения на Едином портале раскрытия информации до 9 декабря.

Речь идет о специализированной медицинской помощи (СМП), которую пациенты получают в клиниках любого подчинения — городских, муниципальных, ведомственных и частных в рамках базовой программы ОМС. В правилах получения высокотехнологичной помощи изменений нет, она по-прежнему оказывается по так называемым квотам.

То есть, по сути, в федеральных клиниках пациенты смогут лечить те же заболевания, что и в местных, но с применением более современных методов. Министерство здравоохранения разработало порядок направления пациентов в федеральные клиники.

Когда пациента направят в федеральную клинику

Чтобы отправиться в федеральную клинику, например, в Москву или Петербург, за помощью пациент должен получить направление от лечащего врача клиники, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках территориальной программы ОМС.

Показания для получения направления на лечение в федеральную клинику:

1. нетипичное течение заболевания

2. отсутствия эффекта ‎от проводимого лечения;

3. необходимость применения методов лечения, которые не используются в клиниках, подведомственных органам исполнительной власти субъекта РФ, в котором живет пациент;

4. высокого риска хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих;

5. необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств из-за первых трех обстоятельств;‎

6. необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных случаях и (или) в рамках комплексной предоперационной подготовки ‎у пациентов с осложненными формами заболевания и (или) сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения;

7. необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального медучреждения;

8. в случаях, когда сроки госпитализации ‎в клиниках, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, превышают установленные сроки ожидания.

Что нужно сделать лечащему врачу, чтобы направить пациента на лечение в федеральную клинику

Если у пациента есть основания для получения специализированной медицинской помощи в федеральной клинике или он нуждается в повторной госпитализации по рекомендации федерального медучреждения, врач должен подготовить и направить документы в федеральную клинику через единую государственную информационную систему ‎в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ):

1. Выписку из медицинской документации, которая должна содержать диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения ‎о состоянии здоровья, проведенных диагностике и лечении, рекомендации ‎о необходимости специализированной медицинской помощи ‎с указанием формы ее оказания (неотложная, плановая) в форме электронного документа. Врач должен также получить согласие на обработку персональных данных у пациента и (или) его законного представителя.

2. Направление на госпитализацию ‎в форме электронного документа, с персональными данными пациента, сведениями о страховой организации, диагнозом, результатами лабораторных, инструментальных и других исследований, подтверждающих диагноз, а также с указанием медицинских показаний для специализированной медицинской помощи и ее профиля. Врач должен указать свои ФИО, должность врача, контактный телефон и электронный адрес.

Что делает федеральная клиника, чтобы принять пациента на лечение

Собирает врачебную комиссию, которая в течение трех дней принимает решение о наличии (отсутствии) медицинских показаний для госпитализации пациента и оформляет протокол, в который вносятся все те сведения, что уже обозначил врач в своем направлении и выводы комиссии: госпитализировать или отказать в госпитализации. Третий вариант: комиссия делает вывод, что пациенту требуется высокотехнологичная помощь и направляет для ее получения в клинику. О принятом решении она сообщает пациенту в течение двух рабочих дней.

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