Роскачество: Цитрусовые защищают от вирусов и работают "веником"

Цитрусовые защищают от вирусов, помогают похудеть и справиться со стрессом, укрепляют сердце. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать цитрусовые в зависимости от цели, которую вы хотите достичь, и в чем отличие привычных апельсинов от экзотических понцирусов.

Апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон, лайм - самые известные цитрусовые, хотя список можно продолжить. Эксперты Роскачества рассказали, какие именно цитрусовые помогут худеющим, какие полезны для сердца и защитят от вирусов, а также чем полезны не самые популярные (трифолиата и цитрон) фрукты.

Какие цитрусы лучше всего защитят от вирусов?

Суточная потребность здорового взрослого человека в витамине С – 90 мг, при этом эксперты напоминают, что нет смысла злоупотреблять цитрусовыми - излишки полезного витамина не будут усваиваться. Аскорбиновая кислота (витамин С) активизирует собственные защитные силы организма, помогает справляться с бактериями и вирусами, ускоряет заживление ран. Кроме этого, витамин С благотворно влияет на состояние сосудов, делая их более эластичными. Чемпионы по содержанию витамина С – помело, апельсин и грейпфрут. Чтобы обеспечить дневную норму, достаточно съесть один крупный апельсин, половину большого грейпфрута или ¼ помело.

Какие фрукты способствуют снижению веса?

Для эффективного снижения веса нашему организму нужна клетчатка, она выполняет функцию "веника". В день взрослому человеку нужно 25–30 г клетчатки (пищевых волокон). Абсолютный лидер по их количеству среди цитрусовых – кумкват, именно эти плоды хороши для снижения веса и детоксикации. Кумкват по размеру похож на сливу, его мякоть кислая, а кожура, наоборот, сладкая и мягкая, поэтому есть этот фрукт рекомендуется вместе со шкуркой, в ней и содержится большая часть клетчатки.

Совет от эксперта Роскачества: апельсины и мандарины не стоит есть тем, кто хочет сбросить вес. Калорий в них мало – около 50 ккал на 100 г, но зато содержится довольно много сахара. Так, в одном апельсине сахара 12 г, в клементине – 7 г, а в мандарине – около 6 г. Получается, один апельсин равен почти половине суточной нормы сахара (по рекомендациям ВОЗ суточная норма - 25-50 г).

А вот еще один относительно новый фрукт из семейства цитрусовых – минеола – попадает в черный список по количеству пищевых волокон, их содержание в плодах стремится к нулю. Минеола – искусственно выведенный фрукт, он получен в результате скрещивания грейпфрута и мандарина, пользы в нем совсем немного.

Мандарины и кумкваты для снижения стресса и профилактики опухолей

Цитрусовые – богатый источник фолиевой кислоты (витамина В9), она отвечает за множество процессов в организме, в том числе за правильный рост клеток и целостность ДНК, работу сердца и сосудов, кроветворение и полноценное функционирование нервной системы. Нормальные показатели колеблются в рамках от 7 до 45 нмоль/л. Дисбаланс приводит к крайне неприятным последствиям – снижается работоспособность, возрастает нервозность, может страдать качество сна.

Чтобы поддерживать нормальный уровень фолатов, нам нужно их получать около 800 мкг в сутки. Чемпионы по содержанию фолиевой кислоты среди цитрусовых – кумкваты и мандарины, а вот в помело ее нет совсем.

Какие цитрусовые полезны для сердца?

Самые важные минералы для здоровья сердца - это калий и магний, они мягко расширяют сосуды, восстанавливают эластичность сосудистой стенки, улучшают периферический кровоток и даже снижают давление. В день взрослому человеку нужно 2000 мг калия и 350–800 мг магния (точная формула расчета: 5 мг на каждый килограмм веса, но не больше 800 мг). Больше всего калия в помело, а калия и магния вместе взятых - в кумквате.

Цитрон и трифолиата: что это за фрукты и чем они полезны?

Цитрон по внешнему виду похож на лимон, он очень кислый, но очень полезный. Считается, что сок цитрона может нормализовать пищеварение и улучшить аппетит, но тем, у кого есть заболевания ЖКТ (гастрит, язва желудка), панкреатит и аллергия, нужно быть очень осторожными.

Еще один малоизвестный фрукт - трифолиата (или понцирус). На Востоке его называют "дикий лимон" и едят для укрепления иммунитета, улучшения состояния зубов и кожи, очищения крови от токсинов, нормализации работы сердца, кишечника, устранения проблем со сном.

Почему нельзя пить свежевыжатый апельсиновый сок натощак?

Кроме полезных витаминов и антиоксидантов, в апельсиновом соке еще и много сахара. Для сравнения: гликемический индекс целого апельсина составляет всего 35 единиц, а во фреше их уже 65 (50–55 и выше считается высоким гликемическим индексом, то есть вредным). Выпивая стакан сока натощак, вы провоцируете резкий скачок уровня сахара в крови, что приводит к резкому выбросу гормона инсулина в кровь. К тому же это влияет на контроль аппетита: резкие скачки сахара и инсулина почти всегда ведут к перееданию.

© Доктор Питер