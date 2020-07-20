Приплыли: Эксперты Роскачества нашли в семге листерии и кишечную палочку

Эксперты Роскачества проверили семь популярных торговых марок нарезанного соленого лосося и обнаружили листерии и кишечную палочку. Хорошая новость: во всех упаковках оказалась именно семга, а не похожая на нее рыба. Эксперты рассказали, почему в рыбе так много бактерий и как выбрать качественный товар на прилавке.

Специалисты Роскачества проверили 7 популярных торговых марок семги: «Каждый день», «Меридиан-ЭКО», «Русское море», «Северная компания», «ВкусВилл», «Просто Азбука», «О'Кей». В пяти из них эксперты нашли листерии и кишечную палочку, помимо этого, в двух торговых марках обнаружили еще и высокое содержание других микроорганизмов.

Какие именно нарушения выявили в каждой торговой марке?

Листерии и кишечную палочку (колиформы) нашли в семге пяти торговых марок: «Каждый день», «Меридиан-ЭКО», «ВкусВилл», «Просто Азбука», «О'Кей»;

В марках «ВкусВилл» и «О'Кей» специалисты обнаружили превышение по общему количеству вредных микроорганизмов;

У товаров «Каждый день», «ВкусВилл», «О'Кей» специалисты зафиксировали неприятный запах после вскрытия упаковки - он может сигнализировать об изначально плохом качестве продукта и порче рыбы.

В торговой марке «Северная компания» выявили высокое содержание консервантов (бензойной кислоты).

Во всех проверяемых товарах, кроме «ВкусВилла» и «Просто Азбука», эксперты обнаружили избыточное (от 5,5 до 6,8%) содержание соли. Чтобы товар претендовал на Знак качества, содержание соли должно быть не больше 5%.

Какая торговая марка прошла проверку?

Отвечает всем требованиям законодательства только один товар – семга «Русское море». Если производитель понизит содержание соли с 5,5% до 5%, товар сможет претендовать на получение российского Знака качества.

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Почему так много соли и бактерий?

Для слабосоленой рыбы ГОСТ допускает содержание соли до 9%. Эксперты объяснили, почему требуют у производителей содержание соли в рыбе не более 5%.

– Основной принцип консервирования при производстве соленой продукции – посол. Консервирующее действие соли наступает при концентрации от 5%, это способствует гибели нежелательной микрофлоры. Однако основы здорового питания предусматривают снижение потребления соли с пищевой продукцией. Поэтому, с одной стороны, необходимо соблюсти тенденцию к снижению содержания соли, а с другой – обеспечить безопасность продукции при последующем хранении. В связи с этим обоснованно требование оптимального содержания соли – не более 5% для всей продукции (как малосоленой, так и слабосоленой), - объяснила доктор технологических наук Любовь Абраменко.

Также Любовь Абраменко объяснила, что одна из причин большого содержания бактерий в рыбе - нарушение культуры производства.

- Причинами могут являться несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками на производстве, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса – в частности, пересечение движения сырья и готовой продукции, что приводит к контаминации готовой продукции.

Как правильно выбрать нарезанную семгу в магазине?

Ломтики, упакованные в полимерные пакеты под вакуумом, должны быть ровными, без трещин и разрывов мышечной ткани, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления. Также обязательно проверять целостность вакуумной упаковки.

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