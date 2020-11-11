Психиатры: Из-за пандемии половина врачей живут в тревоге и депрессии. В группе риска - молодые и одинокие

Почти у половины медработников есть явные симптомы повышенной тревожности, 58% страдают депрессией, у 40% нарушен сон. Это показало исследование Союза охраны психического здоровья, проведенное в первую волну COVID-19. Как отмечают психиатры, молодые и холостые медики переживают стрессы на работе намного тяжелее своих семейных и старших коллег.

Специалисты Союза охраны психического здоровья представили результаты исследования психического состояния медработников, проведенного в мае этого года. Для оценки уровня тревожности и депрессии использовались различные опросники, а в самом исследовании приняли участие более 800 врачей и медсестер — 41% опрошенных работали непосредственно в «красных» зонах ковидных стационаров. Результаты исследования показали, что из-за высокой физической и эмоциональной нагрузки на работе многие страдают от тревожных и депрессивных расстройств, а также плохо спят.

По словам президента Союза охраны психического здоровья, врача-психиатра Натальи Треушниковой, у 48% опрошенных медиков обнаружились выраженные симптомы повышенной тревожности. Причем молодые медработники в возрасте 20-35 лет страдали от тревожных расстройств чаще своих старших коллег — тех, кому за 50. По словам психиатра, такую же связь отмечают и зарубежные исследователи.

Опрос также показал, что симптомы депрессии есть у 58% респондентов-медиков. По словам психиатра, депрессивные расстройства — серьезная проблема, которая уже требует вмешательства и помощи специалистов. У почти 40% медиков был нарушен сон.

- Мы проследили интересную закономерность. У людей, не состоявших в браке и не имеющих детей, уровень тревожности и депрессивных расстройств был значительно выше, чем у людей в браке и живущих в семье. Вероятно, это связано с тем, что социальные контакты в этот момент (пандемия) были нарушены. Если человек без семьи оставался в одиночестве, был изолирован, то семейные имели возможность контактировать с близкими, получить от них психологическую и эмоциональную поддержку, более сглаженно ощущали эмоциональные нагрузки, - считает Наталья Треушникова.

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Большие нагрузки во время пандемии ударили по психике не только российских врачей. По словам генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации Петра Морозова, известны случаи суицидов среди зарубежных медиков из красных зон.

- Тревожные сигналы стали поступать достаточно давно от наших коллег из-за рубежа. В частности, мы постоянно получаем информацию о суицидах врачей, которые работали достаточно длительное время в красной зоне. И это очень серьезная проблема. Сначала это были отдельные случаи, а сейчас это приняло серьезный характер. Мне известно, что многие врачи, и это тоже описано в ряде западных публикаций, просто отказываются работать. Они уходят по причинам психологического стресса и так далее, - сообщил Петр Морозов.

87% участников исследования отметили, что нуждаются в психологической поддержке. Однако 80% признались, что не обращались за психологической или психиатрической помощью. Как рассказала Наталья Треушникова, многие отказываются от помощи специалистов, предпочитая искать рецепты выхода из ситуации в интернете. Такой вид самопомощи тоже нельзя игнорировать, но психиатр призывает внимательно выбирать ресурсы — пользоваться проверенными и достоверными. К примеру, у Союза психического здоровья есть два мобильных приложения, которые можно скачать бесплатно - «Антипаника» и «Антидепрессия». Там можно выполнить самодиагностику и узнать, стоит ли уже идти к специалистам на личный прием или еще можно справиться своими силами.

По словам Натальи Треушниковой, исследование среди медиков будет продолжено. В ноябре психиатры планируют запустить повторный опрос, чтобы отследить динамику и эффективность принятых мер.

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