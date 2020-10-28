В Петербурге клинику ЭКО наказали на миллион рублей за лечение по СМС

В Петербурге суд взыскал с клиники вспомогательных репродуктивных технологий миллион рублей в пользу пациентки, обратившейся к врачам за лечением бесплодия. Вместо долгожданной беременности она лишилась матки. Жалобы и корректировку лечения женщина обсуждала с врачом в смс-переписке, которую в клинике посчитали частной. Суд с этим не согласился.

Петербурженка обратилась в клинику вспомогательных репродуктивных технологий «Аймед» - ей требовалось ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Курс ЭКО предполагает стимуляцию овуляции для получения яйцеклеток (их "достают" с помощью пункции после созревания), которые затем оплодотворяют сперматозоидами "в пробирке". Через некоторое время полученные в результате оплодотворения эмбрионы пересаживаются в матку.

Лечащий врач-репродуктолог дала пациентке номер своего мобильного телефона, чтобы та сообщала о своем самочувствии. После пункции появился повод связаться с врачом - у женщины начались боли в животе, поднялась температура. Об этом она писала доктору в смс-сообщениях, на что в ответ получала письменные рекомендации, в том числе по приему лекарств. На очный прием женщину не вызвали и, несмотря на сохранение жалоб, выполнили перенос эмбриона в полость матки. После этого женщине стало еще хуже, и она решила обратиться в свою женскую консультацию, из которой ее сразу же отправили в больницу. Лечение бесплодия закончилось удалением матки, а также части левой маточной трубы и правого яичника.

Как рассказала на своей странице в Facebook адвокат Ольга Зиновьева, представлявшая в суде интересы пострадавшей пациентки, судебно-медицинская экспертиза установила, что после пункции фолликулов у женщины развилось гнойно-септическое осложнение, при котором нельзя было переносить эмбрион в матку.

Свидетельства дефекта в оказании медицинской помощи были в смс-переписке с врачом, содержание которой отличалось от медкарты - в ней не оказалось данных о жалобах и назначаемом дистанционно лечении. Но в клинике уверяли, что переписка врача с пациенткой по телефону была частной, поэтому клиника не должна за нее отвечать. Суд посчитал иначе.

“Несмотря на доводы ответчика о частном характере смс-переписки между врачом и пациенткой, о нарушении врачом локальных нормативных актов клиники, запрещающих прямую коммуникацию с пациентом, и о невозможности возложения ответственности на клинику в данном случае, при рассмотрении дела суд пришёл к выводу о наличии правового значения смс-переписки для оценки качества оказанной медицинской помощи», - сообщила адвокат бюро ONEGINgroup Ольга Зиновьева.

27 октября Санкт-Петербургский городской суд взыскал с клиники "Аймед" в пользу пострадавшей 1 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

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