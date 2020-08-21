Руководители федеральных медучреждений Петербурга показали свои доходы: от 10 до 3.8 млн рублей в год

Минздрав опубликовал доходы руководителей подведомственных учреждений за 2019 год. Среди руководителей медвузов и федеральных клиник Петербурга по уровню годового дохода лидирует директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Медвузы

Среди ректоров медицинских вузов Петербурга по размеру дохода за 2019 год, как и годом ранее, лидирует Сергей Багненко - ректор ПСПбГМУ им. Павлова, главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи. Согласно декларации, в прошлом году его доход по сравнению с 2018-м уменьшился – с 12,2 млн до 7 млн рублей. В списке его собственности указаны две квартиры, одна из которых (97,4 кв.м.) в общей долевой собственности, машина AUDI Q7, моторное судно Grizzly 470DC и прицеп.

На втором месте по размеру годового дохода ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов, отчитавшийся о 5 млн рублей - на 1 млн больше, чем за 2018-й. Из собственности у ректора СПбГПМУ только доля в квартире 157,1 кв. м.

Доход ректора Химико-фармацевтической академии Игоря Наркевича за прошлый год слегка вырос по сравнению с 2018-м – с 4,3 млн до 4,5 млн рублей. В списке его собственности только квартира 38,7 кв. м.

Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им. Мечникова, наоборот, в прошлом году уменьшил свой доход по сравнению с 2018-м - он отчитался о 4,2 млн рублей, в то время как годом ранее было 5 млн. У ректора университета в собственности есть квартира 60,7 кв.м., автомобиль Mercedes Benz GLC250D и моторная лодка.

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Федеральные институты и центры

Среди руководителей федеральных клиник и центров Петербурга годом ранее лидировал Алексей Беляев, директор НМИЦ онкологии им. Петрова - по итогам 2018 года его доход составлял 9 млн рублей. По итогам 2019-го он заработал чуть меньше - 8,7 млн рублей, но уступил лидерство директору СПбНИИ фтизиопульмонологии, главному торакальному хирургу Минздрава и декану медицинского факультета СПбГУ Петру Яблонскому - он отчитался о доходе в 10,1 млн рублей, увеличив его за последний год на 1,6 млн. В списке собственности директора НИИ фтизиопульмонологии доля в квартире 105,6 кв. метров и автомобиль Toyota Lexus LX 570.

Второе место по уровню годового дохода - у Николая Незнанова, директора НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева – он отчитался о 10 млн рублей, увеличив доход по сравнению с 2018-м более чем на 5 млн рублей. Он владеет квартирой 38 кв.м., участком в 25 соток, дачей и машиной Volkswagen Passat.

На третьем месте Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. Алмазова и с мая 2020 года Почетный гражданин Петербурга – в его декларации значится доход в 9,6 млн рублей. В списке собственности у Евгения Владимировича участок 25 соток, дом, два нежилых здания, хозблок, беседка и снегоход LYNX YETI PRO V-800 ARMY.

Алексей Баиндурашвили, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера заработал в прошлом году 7,9 млн рублей. По сравнению с 2018-м его годовой доход вырос на 2,8 млн рублей. Согласно декларации, он владеет долей в квартире площадью 183 кв. м.

Дмитрий Лиознов, исполняющий обязанности директора петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева, отчитался о доходе в 7,2 млн рублей. Напомним, он был назначен и.о. директора института только в октябре прошлого года, а до того занимал должность заместителя директора по научной работе. В его собственности две квартиры 33,9 и 120 кв.м., гараж, место на паркинге и машина Nissan Qashqai.

Далее идет Сергей Карпищенко, директор Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, который заработал 6,6 млн рублей. У него есть доли в двух квартирах (45,8 и 107,2 квадрата) и автомобиль Ford Explorer.

Рашид Тихилов, директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена, заработал, согласно декларации, 6 млн рублей. В его собственности участок 25 соток, дом и автомобиль Toyota Land Cruiser Prada 150.

Самый маленький доход в прошлом году задекларировал Дмитрий Майстренко, директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. Гранова в Песочном - 4,2 млн рублей и руководитель Петербургской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением Игорь Чижиков – 3,8 млн рублей.

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