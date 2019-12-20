Сексолог назвал продукты, повышающие либидо

Многие из привычных россиянам продуктов считаются афродизиаками, то есть повышают либидо. Например, руккола и кофе, говорит сексолог Сергей Ланг.

Еда поможет наладить сексуальную жизнь, если употреблять правильные продукты, говорит психолог и сексолог Сергей Ланг. По его словам, привычные и доступные россиянам продукты на самом деле являются афродизиаками.

«Руккола – это афродизиак, который используют с самых древних времен, чтобы он повышал либидо, потенцию. Но в целом само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему. В принципе его по сей день можно использовать как афродизиак. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Однако каждому надо найти продукт, который подходит именно ему, потому что универсальных средств не бывает.

«Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нельзя сказать, что, если руккола – афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой», - говорит Сергей Ланг.

Специалист добавил, что если у человека есть сексуальные проблемы, лучше обратиться к врачу, а афродизиаки использоваться как дополнение. «Сексуальное желание идет из головы, от внутреннего отношения, от здоровья. Поэтому необходимо решить ряд других проблем, чтобы потом использовать афродизиак. Это – дополнение, но не решение основной проблемы».