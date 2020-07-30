К 2024 году паллиатив должны получать до 90% нуждающихся россиян. В 2019-м его получил только каждый второй

Вице-премьер Татьяна Голикова подписала «дорожную карту» по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года. Так, через 4 года планируется обеспечить такой помощью до 90% от всех нуждающихся россиян, а уже к концу следующего разработать клинические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома.

«План мероприятий «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года позволит улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, а также повысить удовлетворённость пациентов, их законных представителей, родственников и иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, доступностью паллиативной медицинской помощи, обеспечением лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на дому», - сообщается сегодня на сайте правительства РФ.

Документ был подготовлен при участии членов Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и ОНФ.

В частности, согласно подписанному вице-премьером плану, к четвертому кварталу 2021 года должны разработать и утвердить клинические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома у взрослых и детей при оказании паллиативной медпомощи. Доля получающих паллиативную помощь должна вырасти к 2024 году до 90% от всех нуждающихся. В прошлом году, к примеру, она составляла всего 54%. Также в контрольных показателях карты обозначен рост числа врачей, оказывающих такую медпомощь, – с 592 в прошлом году до 1252 через 4 года.

Напомним, в начале года президент России Владимир Путин поручил Минздраву к апрелю разработать предложения по развитию системы оказания паллиативной помощи.

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