В Центре Алмазова 56-летнему пациенту провели редкую операцию на сердце

В Центре Алмазова пациенту из Оренбурга была проведена редкая операция - одновременная имплантация искусственного левого желудочка сердца и протезирование аортального клапана. Это поможет мужчине дождаться пересадки сердца, пояснили в медучреждении.

Около двух лет назад у жителя Оренбурга начались проблемы с сердцем - дилатационная кардиомиопатия (заболевание миокарда, характеризующееся расширением левого или/и правого желудочка с нарушением сократительной функции - Прим.ред.), которая привела к прогрессирующей сердечной недостаточности. В январе 2020-го состояние мужчины резко ухудшилось, его госпитализировали в реанимационное отделение одного их городских стационаров. Ситуация осложнялась внутрибольничной пневмонией. Как только пациенту стало немного легче, врачи договорились о его транспортировке в Центр Алмазова. В Петербург его доставили бортом санавиации.

В НМИЦ пациента обследовали и готовились включить в лист ожидания на трансплантацию сердца - врачи решили, что это единственный метод лечения в этой ситуации. Однако его состояние вновь ухудшилось – снова началась внутрибольничная пневмония, развились жизнеугрожающие желудочковые нарушения сердечного ритма – левые камеры сердца перестали эффективно сокращаться, снизилось артериальное давление. Был срочно подключен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Несмотря на стабилизацию состояния пациенту требовалась пересадка сердца. Поскольку время подключения к ЭКМО ограничено, а ожидание донорского органа в условиях эпидемии может затянуться, врачи НМИЦ обсудили показания для имплантации искусственного левого желудочка сердца (носимый аппарат вспомогательного кровообращения). Но у пациента было противопоказание - субкомпенсированная недостаточность клапана аорты. Тогда хирурги приняли решение об одномоментной имплантации системы вспомогательного кровообращения и протезировании аортального клапана.

Мужчине установили титановый насос, перекачивающий кровь из левого желудочка сердца в аорту. Он работает от портативных аккумуляторов, которые требуют периодической зарядки. Искусственный аортальный клапан при этом предотвращает обратный ток крови из аорты в левый желудочек сердца.

Сейчас пациент находится в реанимации, врачи говорят о хорошей динамике по компенсации сердечной недостаточности. В течение нескольких месяцев оренбуржцу предстоит набраться сил, пройти реабилитацию и подготовиться к пересадке сердца. Как сообщили в Центре Алмазова, планируется, что трансплантация пройдет в течение года.

© Доктор Питер