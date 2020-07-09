В Минздраве назвали регионы, где чаще всего болеют дети

Ненецкий автономный округ, Карелия и Архангельская область возглавили топ регионов, где в 2019 году чаще всего болели дети. Реже всего с детскими заболеваниями сталкивались в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, сообщили в Минздраве.

Министерство здравоохранения назвало регионы с самыми высокими показателями заболеваемости детей до 14 лет. По данным за 2019 год, худшие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области.

«На 100 тысяч детского населения в Ненецкий автономный округ — 344 737, Республика Карелия — 340 476, Архангельская область — 337 987», - пишут РИА Новости.

При этом самая низкая заболеваемость среди детей была зафиксирована в Чечне, где показатель на 100 тысяч населения равен 59 053, Кабардино-Балкарии — 115 297, и в Туве — 121 807.