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В Минздраве назвали регионы, где чаще всего болеют дети

09:24, 09.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Ненецкий автономный округ, Карелия и Архангельская область возглавили топ регионов, где в 2019 году чаще всего болели дети. Реже всего с детскими заболеваниями сталкивались в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, сообщили в Минздраве.

В Минздраве назвали регионы, где чаще всего болеют дети

Министерство здравоохранения назвало регионы с самыми высокими показателями заболеваемости детей до 14 лет. По данным за 2019 год, худшие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области.

«На 100 тысяч детского населения в Ненецкий автономный округ — 344 737, Республика Карелия — 340 476, Архангельская область — 337 987», - пишут РИА Новости.

При этом самая низкая заболеваемость среди детей была зафиксирована в Чечне, где показатель на 100 тысяч населения равен 59 053, Кабардино-Балкарии — 115 297, и в Туве — 121 807.

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Ранее специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве рассказали, как меняется здоровье детей за время учебы в школе и выяснили, какие болезни у них чаще развиваются. Так, за 11 лет распространенность функциональных отклонений у школьников выросла почти на 15%, а хронические заболевания стали выявляться на 52,8% чаще. У мальчиков чаще всего диагностируют язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальную астму и гипертонию. У девочек, по данным центра, встречаются недостаток веса, головные боли, неврозы и близорукость. Интересно, что самые стрессовые и эмоционально тяжелые годы в школе для мальчиков приходятся на 1 - 3-й классы, а для девочек — с 9-го по 11-й класс.

Рубрики: Общество

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