Врач петербургского центра СПИД: Мы видим, что пациенты с ВИЧ редко заражаются коронавирусом 

Пациенты с ВИЧ редко заражаются коронавирусом. А если и заражаются, то переносят его легко, когда нет сопутствующих хронических заболеваний. Это заметили европейские ученые. В петербургском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями тоже есть такие наблюдения. О них «Доктору Питеру» рассказала заместитель главного врача центра, д.м.н. Наталия Сизова.

Лекарства от ВИЧ стали одними из первых препаратов, которые начали использовать в лечении пациентов с коронавирусом. Однако уже на прошлой неделе стало известно, что англичане собираются отказаться от применения антивирусных препаратов лопинавир + ритонавир («Калетра»), потому что их применение не повлияло на смертность и длительность лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Но уже через несколько дней испанские ученые сообщили об эффективности комбинации других препаратов, использующихся для АРВТ - тенофовира и эмтрицитабина. Этот вывод они сделали, наблюдая за 77,5 тысячи пациентов с ВИЧ, которые используют это лекарство в антиретровирусной терапии (АРВТ). За время эпидемии коронавирусом заразились 236 пациентов, госпитализация потребовалась 151 из них, умерли 20 человек.

Прокомментировать сообщения зарубежных исследователей «Доктор Питер» попросил д.м.н. Наталию Сизову, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи.

- Наталия Владимировна, зарубежные исследователи обнаружили, что ВИЧ-инфицированные меньше подвержены риску заразиться ковидом? Можно сказать тоже самое о ваших пациентах?

- Пока можем говорить только о своих наблюдениях. Да, мы видим, что они, действительно, заражаются нечасто, а если заражаются, то заболевание протекает легко.

Тяжело болеют те, у кого есть в качестве сопутствующих заболеваний такие же факторы риска, что и у других - сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет.

- В ежедневной статистике смертности от коронавируса комздрав называет и петербуржцев с ВИЧ. Они состояли у вас на учете?

- Это, как правило, либо люди старшего возраста с тяжелыми сопутствующими патологиями либо те, кто не принимает препараты для АРВТ – когда-то встали на учет, а потом «потерялись» - не лечились и не наблюдались толком. Мы пытаемся собирать информацию по всем нашим пациентам, перенесшим ковид, и проанализировать ее, но на это требуется время.

- Значит, китайцы были правы, когда в первую очередь начали использовать препараты против ВИЧ для лечения инфицированных COVID-19.

- Правы или нет, этого никто еще не знает. Изначально, когда эпидемия только началась в Китае, заговорили об эффективности применения для подавления репликации вируса ингибиторов протеазы – лопенавир, ритонавир, долутегравир. Поскольку существует мнение, что часть генома ковида похожа на часть генома вируса иммунодефицита и в нем есть фермент протеазы, а для его блокирования уже существуют препараты. Их и попытались применить для лечения ковида.

- Почему в Европе уже нет веры в то, что эти препараты эффективны, там говорят, что вред от их применения превышает пользу.

- Лопенавир-ритонавир («Калетра»), с которых все началось в Китае, – ингибиторы протеазы. Это очень мощные препараты, которые могут вытащить с того света, но при длительном приеме они имеют побочные эффекты – ухудшаются показатели холестерина, на их фоне развивается дислипидемия и увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. А все эти состояния увеличивают, как уже известно, риск тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом. Так что получается замкнутый круг.

В терапии ВИЧ мы тоже сейчас стараемся ингибиторы протеазы менять. За рубежом в основных схемах АРВТ уже используются так называемые ингибиторы интегразы, например, долутагравир. Они дают меньше побочных эффектов при длительном приеме.

- Зато теперь говорят об эффективности других препаратов из схем АРВТ. Ученые из Испании установили, что принимающие комбинацию препаратов тенофовира и эмтрицитабина имеют меньший риск заразиться COVID-19.

- У меня есть пациенты, которые узнали о том, что инфицированы, случайно, например, когда у всех брали мазки на работе. Переносили заболевание легко, можно даже сказать, что не болели, а были носителями вируса. И да, они принимали тенофавир в комбинации с эмтрицитабином.

Суть АРВТ терапии в том, чтобы блокировать ферменты, которые помогают встроиться ВИЧ в геном. Для этого используются ингибиторы интегразы, протеазы, то есть лопенавир и ритонавир. И еще - не давать возможности РНК-содержащему вирусу иммунодефицита превратить РНК в ДНК, благодаря чему он тоже встраивается в геном. Эту задачу выполняют тенофовир+эмтрицитабин. То есть антиретровирусная терапия воздействует на несколько механизмов репликации вируса.

- Наши пациенты получают тенофовир+эмтрицитабин?

- Многие получают тенофовир, но без эмтрицитабина, он не входит в список ЖНВЛП и мы можем обеспечить пациентов тенофавиром в комбинации с эмтрицитабином только за счет регионального бюджета. Вместо него применяется ламивудин из той же группы препараторв. Эмтрицитабин у нас назначается либо тем, у кого есть непереносимость ламивудина, либо он входит в состав комбинированного препарата, куда включены и тенофавир с эмтрицитабином. Около тысячи пациентов из почти 23 тысяч получающих АРВТ в Петербурге используют эту комбинацию препаратов.

Но говорить, что их надо использовать в лечении заболевания, вызванного коронавирусом, пока нельзя. Наблюдений врачей-практиков для этого недостаточно. С одной стороны их еще нужно анализировать. С другой, конечно же нужны клинические исследования.