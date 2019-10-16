Эксперт: Принимать лекарства от ВИЧ для профилактики и лечения коронавируса без врачебного наблюдения опасно

Из российских аптек пропадает «Калетра» (лопинавир+ритонавир). Он предназначается для лечения ВИЧ, но Минздрав включил его во временные рекомендации и для борьбы с коронавирусом. «Доктор Питер» выяснил, где и за сколько продается лекарство и какие побочные эффекты ждут тех, кто принимает его без назначения врача.

Напомним, Министерство здравоохранения включило лопинавир+ритонавир («Калетра») во временный список рекомендаций по лечению коронавируса. Несмотря на то, что рекомендации предназначены врачам, а препарат выдается только по рецепту, некоторые россияне готовы штурмовать аптеки в поисках лекарства. Специалисты предостерегают: принимать «Калетру» без назначения и наблюдения врача нельзя.

Как рассказал «Доктору Питеру» Андрей Скворцов, генеральный директор петербургской H-Clinic, специализирующейся на лечении инфекционных заболеваний, в аптеке при клинике «Калетра» закончилась очень быстро. Причем, лекарство даже не успевают довезти - его бронируют, когда машина с заказанными партиями только выезжает из Москвы. То же происходит и с «Калидавиром» - дженериком «Калетры» от российской компании.

Андрей Скворцов пояснил, что «Калетра» должна продаваться только по рецепту и приниматься только под наблюдением врача.

- Препарат изначально изготовлен для лечения ВИЧ. Это специфическое лекарство, все клинические исследования проводились именно для этого заболевания. Официальных исследований по лечению коронавируса нет, поэтому заниматься самолечением рецептурными препаратами очень рискованно. Тем более, что у «Калетры» есть побочные эффекты, самые распространенные - непрекращающиеся тошнота и диарея. Это то, что ждет людей, которые решат лечить коронавирус этим лекарством. Кроме того, врач должен объяснить не только принцип действия, но и режим и правила приема - это очень важно для лечения. Наконец, надо помнить, что «Калетра» - самый распространенный препарат для лечения ВИЧ, он принимается вместе с другими лекарствами, а не самостоятельно. Конечно, в панике люди ищут хоть какую-то защиту от нового коронавируса, но в домашних условиях ни для профилактики, ни для лечения это лекарство использовать нельзя, можно сделать себе только хуже.

Паникой пользуются аптеки. Так, производитель «Калетры» компания «Р-Фарм» нашла свой препарат в московской сети «Альфега» по цене в несколько раз ниже обычной. Производитель обратился в полицию. По маркировке выяснили, что ранее эта партия поставлялась по госконтрактам. Сейчас уточняется, была ли «Калетра» в этой аптеке поддельной или украденной. Может быть заведено уголовное дело по статье об обращении недоброкачественных и фальсифицированных лекарств (238.1 УК РФ) или по фактам растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«Доктор Питер» искал «Калетру» в нескольких петербургских аптечных сетях. В большинстве заявили, что лекарства у них нет и не было. Удалось найти лишь в «Озерках», причем, сразу в четырех аптеках. Стоимость одной упаковки - 9 244. По словам Андрея Скворцова, это нарушение.

- «Калетра» входит в перечень жизненно важных и необходимых препаратов, максимальная наценка в аптеке на нее может быть не выше 15%. Поскольку стоимость у производителя - около 7 тысяч рублей, то предельно допустимая цена на «Калетру» должна быть на уровне 7 300 - 8 000 рублей.

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