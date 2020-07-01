Обнародованы доходы руководителей центра, в котором тестируют на COVID-19, и других организаций Роспотребнадзора

Федеральное управление Роспотребнадзора опубликовало сведения о доходах подведомственных ему организаций, в том числе петербургских, за 2019 год. В список не включены руководители региональных управлений Роспотребнадзора и главные санитарные врачи регионов.

Напомним, в соответствии с законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» ежегодно все государственные органы власти всех уровней публикуют сведения об официально полученных средствах, для контроля за соответствием «расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» доходу. Федеральный Роспотребнадзор опубликовал сведения о руководителях пяти организаций Петербурга. В их числе - Центр гигиены и эпидемиологии на Оборонной, в котором проводятся основные исследования на коронавирусную инфекцию.

Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга

Главный врач центра Роман Кириллович Фридман в среднем получал 258,7 тысяч рублей в месяц, то есть 3,1 млн рублей за год. Его заместители и главный бухгалтер получали от 280 до 196,9 тысяч рублей в месяц в среднем.

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья

У заместителя директора центра - Кирилла Борисовича Фридмана зарплата оказалась почти на треть выше, чем у директора - Сергея Анатольевича Горбанева: 315,1 (3,7 млн за год) и 220,1 (2,6 млн за год) тысячи рублей в месяц в среднем соответственно. У других заместителей директора центра и главного бухгалтера ежемесячная средняя зарплата составляла от 269,2 до 131,7 тысячи рублей.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

Директор института Арег Артемович Тотолян зарабатывал ежемесячно в среднем 156,6 тысяч рублей (1,8 млн рублей за год). Его заместители и главный бухгалтер центра – от 110 до 63 тысяч рублей в месяц.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева

Директор Иван Константинович Романович получал средний доход в 227 тысяч рублей ежемесячно (2,7 млн рублей за год). Заместители директора и главный бухгалтер имели доход в размере от 163,5 до 121,4 тысячи рублей в месяц.

Северо-Западная противочумная станция

Ирина Анатольевна Чмырь, директор станции получила за 2019 год доход в сумме 891 тысяча рублей, ежемесячный заработок в среднем составил – 74,2 тысячи. Заместитель и главный бухгалтер получали ежемесячно в среднем 107 и 97 тысяч рублей соответственно.

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